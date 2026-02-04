Utbildare inom psykiatri
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Kramfors Visa alla pedagogjobb i Kramfors
2026-02-04
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen i Kramfors
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Yrkeshögskolan Höga Kusten är en kommunal utbildningsanordnare och har bedrivit eftergymnasiala utbildningar sedan 1996.
Vi söker nu en utbildare inom psykiatri till utbildningen Psykiatrispecialiserad undersköterska med beroendekompetens - en 1-årig distansutbildning på halvfart som startade 2018 och som har utvecklats tillsammans med branschen inom psykiatri- och beroendevården. Utbildningen har belönats med betyget "Mycket hög kvalitet" av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).
Varmt välkommen till oss på Yrkeshögskolan Höga Kusten!Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som utbildare inom psykiatri på yrkeshögskolan ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisning inom främst psykiatri. Du skapar och utvecklar föreläsningsmaterial och uppgifter, handleder studerande och ansvarar för kunskapskontroller och återkoppling.
I rollen ingår att, utifrån utbildningens innehåll och mål, även beröra områdena skadligt bruk och beroende samt samsjuklighet för att bidra till utbildningens sammanhållna helhet.
Du arbetar i nära dialog och samarbete med utbildningsledaren och övriga lärare för att säkerställa hög kvalitet och kontinuitet i utbildningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom psykiatri, eller socionom med goda kunskaper och erfarenhet inom psykiatri. Även annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig kan vara aktuell.
Pedagogisk utbildning eller erfarenhet av undervisning och handledning är meriterande, liksom erfarenhet av att arbeta med - eller på annat sätt möta - målgruppen inom psykiatri och beroendevård. Även kunskaper inom juridik kopplat till vård och omsorg (t.ex. SoL och tvångslagstiftning) är meriterande.
Dina personliga egenskaper och kompetenser väger tungt. Du har ett stort engagemang och intresse för att bidra till och utveckla utbildning inom psykiatri- och beroendevård.
Vi ser även att du:
* Har god förmåga att planera och prioritera för att hålla tidsramar och nå uppställda mål.
* Är kommunikativ och har en god förmåga att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer.
* Har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Arbetet sker till stor del digitalt vilket innebär att goda datorkunskaper och vana vid Office 365, framför allt Word och PowerPoint, är en förutsättning.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429), http://www.kramfors.se Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Utbildningsledare
Madeleine Dahl madeleine.dahl@kramfors.se 0612-80837 Jobbnummer
9724041