Utbildare inom coachande förhållningssätt
2026-03-24
Publiceringsdatum2026-03-24Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du får möjlighet att bidra i en större verksamhet inom offentlig förvaltning där ledarskapsutveckling är en viktig del av den fortsatta utvecklingsresan. Uppdraget handlar om att utbilda chefer i coachande förhållningssätt och stärka deras förmåga att leda genom dialog, reflektion och tillit.
Insatsen är tänkt som ett strategiskt steg i ett pågående utvecklingsarbete, där chefens förhållningssätt är centralt för att skapa självständighet, ansvarstagande, motivation och lärande i organisationen. Utbildningen riktar sig till cirka 135 chefer och genomförs i grupper om 12-18 deltagare.
Fokus ligger på tillitsbaserat ledarskap med inslag som professionellt omdöme, dialog och samverkan, lärande organisationer samt tydliga mål i kombination med ökat handlingsutrymme.
ArbetsuppgifterPlanera och utforma en 3-dagars utbildning inom coachande förhållningssätt för chefer.
Presentera ett tydligt och genomarbetat upplägg för genomförandet.
Genomföra utbildningsinsatser i gruppformat för chefer inom offentlig förvaltning.
Arbeta med metoder som frågor, aktivt lyssnande, reflektion och dialog som alternativ till detaljstyrning.
Anpassa innehåll och pedagogik till chefers vardag och verksamhetens utvecklingsmål.
Ta fram skriftligt material och andra digitala leveranser med hänsyn till DOS-lagens krav på tillgänglighet och inkluderande design.
KravErfarenhet av att utbilda chefer inom offentlig förvaltning.
God förmåga att ta fram och beskriva en tydlig genomförandeplan för utbildningen.
Förmåga att utforma dokument och digitalt material enligt DOS-lagens krav på tillgänglighet.
Du kommunicerar obehindrat på svenska.
MeriterandeErfarenhet av att tidigare ha utbildat skolledare.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
