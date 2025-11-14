usk
Vår kollega går i pension och därför söker vi nu en ny medarbetare!
Välkommen till Krokoms hälsocentral
Hälsocentralen ligger centralt med närhet till vatten och grönområden. Vi är en trivsam och väl fungerande arbetsplats som präglas av god gemenskap och ett nära samarbete mellan de olika yrkeskategorierna. Vi har ett upptagningsområde som sträcker sig från glesbygd till stad och tillsammans med Hälsocentralen i Föllinge har vi ett primärvårdsansvar för ca 11 000 listade. Vi har hög kompetens inom forskning och handledning och är en populär utbildningscentral. Tillsammans med kommunen driver vi en familjecentral där MHV, BHV, socialtjänst samt öppen förskola ingår. Hälsocentralen i Krokom är belägen två mil från centrala Östersund.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Att arbeta på Krokoms HC innebär traditionellt förekommande arbetsuppgifter vid lab och mottagning så som provtagning, EKG, 24h bltr samt assistera läkare vid undersökning, suturering mm.
Du ansvarar för att det dagliga flödet med provtagning, analys samt ivägskickande av prover för extern analys flyter.
Du ansvarar även för beställningar av förråd, kläder, administrativa produkter mm.Kvalifikationer
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning samt erfarenhet från arbete vid lab. samt mottagningsarbete inom primärvården.
Du skall tycka att det är stimulerande att arbeta i en föränderlig miljö. Du bör vara utåtriktad, flexibel och van att bemöta patienter med olika behov.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga och flexibilitet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/382/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Nära vård gemensamt Kontakt
Enhetschef
Sandra Forss sandra.forss@regionjh.se 0640-16606 Jobbnummer
