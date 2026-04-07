Urolog (heltid/deltid)
Perituskliniken AB / Läkarjobb / Lund
2026-04-07
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom urologi. Du bör ha erfarenhet av arbete i mottagning samt av transuretral kirurgi. Förutom kliniskt arbete utgör forskning, utvecklingsarbete och undervisning en viss del av verksamheten. Tjänsten kräver att du har god förmåga att uttrycka dig på det svenska språket i både tal och skrift motsvarande svenska C1 då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat.
På Perituskliniken kommer du att arbeta tillsammans med ett engagerat och kompetent team som värnar om ett gott patientbemötande och alltid strävar efter hög kvalité i arbetet. Vi förutsätter att du gärna arbetar i multiprofessionella team, har god samarbetsförmåga och en positiv inställning till processutveckling och till att modernisera vården. Perituskliniken tar emot patienter via vårdavtal med flera regioner, genom sjukvårdsförsäkring samt som privatbetalande.
Övrig information:
Vi tar emot och hanterar ansökningar löpande.
Provanställning tillämpas och tillträde sker enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten besvaras av VD Åsa Dahm, email: asa.dahm@perituskliniken.se
, telefon 046-288 60 01
Perituskliniken i Lund är en av landets modernaste och bäst utrustade privata specialistkliniker inom urologi. Vi har den senaste tekniken för provtagning och operation, och har knutit till oss ledande läkarkompetens inom urologi och robotkirurgi. Peritusklinikens mål är att nå behandlingsresultat i världsklass under ledorden "Vård utan väntan". www.perituskliniken.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
CV samt personligt brev i PDF
E-post: asa.dahm@perituskliniken.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perituskliniken AB
223 63 LUND
