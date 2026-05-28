Uppsökare och lärarvikarie till Morabergs studiecentrum
2026-05-28
Vi söker en medarbetare till det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) på Morabergs studiecentrum. Alla kommuner är skyldiga att hålla sig informerade om och erbjuda individuella åtgärder till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.
KAA ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta.
KAA ska erbjuda de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera ungdomarna att påbörja eller återuppta en utbildning. På Morabergs studiecentrum erbjuder vi bland annat Individuellt alternativ. Insatserna ska dokumenteras på lämpligt sätt. KAA ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret.
KAA har ett när samarbete med Morabergs studiecentrum som är en liten skola med ca 200 elever där vi har samlat lärare och ett elevhälsoteam med spetskompetens för elever som vill göra sig behöriga till nationella program och/eller utveckla sitt nya språk, svenska. Eleverna från KAA får möjlighet inom Individuellt alternativ att läsa gymnasiekurser i kombination med grundskoleämnen. Vårt mål är att motivera och leda eleverna vidare till fortsatta studier eller till arbetslivet.
På Morabergs studiecentrum ska alla elever känna sig välkomna, sedda och förstådda och ett varmt och relationsinriktat klimat ska råda.
På Morabergs studiecentrum väljer eleverna att studera på något av följande introduktionsprogram: Språkintroduktion eller Yrkesintroduktion mot Stylist samt MC-mekanik.Publiceringsdatum2026-05-28Arbetsuppgifter
I arbetet ingår att kontakta ungdomar mellan 16 och 19 år (ej fyllt 20) och de som inte har en sysselsättning ska du motivera till att återuppta studier, påbörja en praktik eller erbjuda andra motiverande insatser. Det ingår även ett uppsökande uppdrag där du tillsammans med kollega knackar dörr där vi tidigare inte via brev, sms, telefonsamtal inte lyckats få kontakt.
I uppdraget ingår också att undervisa i grupper/klasser då ordinarie lärare är frånvarande.
Vem är du?
Du är lärarstudent i svenska som andraspråk och har kommit en bra bit in i utbildningen och gjort VFU på högstadiet eller gymnasiet. Du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl förtrogen med aktuell läroplan och övriga styrdokument.Dina personliga egenskaper
Du har ett positivt och empatiskt förhållningssätt
Du är ansvarsfull och tar dig an ditt arbete med stort engagemang
Är du även kreativ och lösningsfokuserad kan vi erbjuda dig en spännande och lärorik arbetsplats.Kvalifikationer
Du studerar ämneslärarprogrammet med inriktning svenska som andra språk i kombination med annat ämne.
Du har vikarierat som lärare.
Meriterande:
Goda kunskaper inom NPF
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette er et deltidsjobb.
https://www.sodertalje.se/
