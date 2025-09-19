Upphandlingsspecialist
Riksdagsförvaltningen / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-09-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksdagsförvaltningen i Stockholm
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 700 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter.
Nu söker vi en upphandlingsspecialist med intresse för uppföljning och analys till upphandlingsfunktionen, som är en del av ekonomienheten. Funktionen ansvarar bland annat för att samordna, leda och genomföra annonserade upphandlingar. Den har dessutom en rådgivande roll i olika upphandlingsfrågor för hela verksamheten.
På ekonomienheten arbetar i dag totalt 16 medarbetare, och du blir en del av ett team som består av en upphandlingssamordnare och fem upphandlingsspecialister. Som upphandlingsspecialist får du ett omväxlande, utmanande och stimulerande arbete i en spännande organisation.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att självständigt driva och genomföra annonspliktiga upphandlingar inom många olika verksamhetsområden. Arbetet bedrivs i nära samarbete med chefer och medarbetare från verksamheten. Upphandlingarna genomförs ofta som säkerhetsskyddade upphandlingar främst enligt LOU, men LUFS kan förekomma.
Du kommer att få ansvar för att utveckla myndighetens process för avtalsuppföljning, tillsammans med andra på myndigheten. Du kommer också att utföra olika typer av mätningar och spendanalyser för att följa upp myndighetens leverantörstrohet och inköpsbeteenden inom olika segment samt att presentera och följa upp resultat med beställare.
Du kommer även att ge råd till verksamheten i olika upphandlingsfrågor. Du förväntas aktivt bidra till att utveckla funktionens arbetssätt och rutiner, arbeta med ständiga förbättringar samt hålla i olika typer av informations- och utbildningsinsatser.Publiceringsdatum2025-09-19Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• KY-/YH-utbildning i offentlig upphandling, akademisk utbildning eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• god kompetens inom LOU och gällande rättspraxis
• flerårig erfarenhet av att driva och genomföra annonserade offentliga upphandlingar genom upphandlingsprocessens alla steg i ett elektroniskt upphandlingsverktyg
• praktisk erfarenhet från att ha utfört mätningar och spendanalyser inom inköps- och upphandlingsområdet
• praktisk erfarenhet av avtalsförvaltning och avtalsuppföljning.
Det är meriterande med
• erfarenhet av upphandlingsverktyget Kommers
• erfarenhet av att genomföra utbildningar inom upphandlingsområdet
• erfarenhet av att genomföra säkerhetsskyddade upphandlingar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person har du lätt för att skapa goda relationer, kommunicera och samarbeta med andra. Du är lyhörd, analytisk och strukturerad och har en god förmåga att se och förstå helheter. Du kan jobba med flera olika arbetsuppgifter och upphandlingar parallellt och enligt överenskomna tidsplaner. Du trivs med ett konsultativt arbetssätt.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning:100 %
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid och erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via riksdagen.se senast den 12 oktober 2025.
Referensnummer: 49-2025/26Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
Anna Hultin, ekonomichef, 08-786 47 83
Petra Uebel, upphandlingssamordnare, 08-786 49 38
Jenny Carlson, HR-specialist, 08-786 67 02
Fackliga representanter
Peter Stoltz, Saco-S,
Anneli Löfling, ST,
Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksdagsförvaltningen
(org.nr 202100-2627), http://www.riksdagen.se Jobbnummer
9516707