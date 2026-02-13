Upphandlingsledare till Tekonf/Lindevalls
2026-02-13
Teknisk projektledare / upphandlingsledare
• komplexa affärer, tekniska krav och internationell produktion
I samband med att Lindevalls och Tekonf går samman och formar ett gemensamt, starkare industribolag söker vi nu en teknisk projektledare / upphandlingsledare. Rollen är central i våra större affärer och innebär ansvar för att driva projekt från order till leverans - med höga krav på kvalitet, struktur och leveransprecision.
Om rollen
Som teknisk projektledare leder du affärer mot kunder inom försvar, säkerhet och samhällskritiska verksamheter, där tekniska krav, dokumentation och kvalitet är avgörande. Du ansvarar för att hålla ihop hela processen - från mottagen order och kravställning till färdig leverans.
Rollen kombinerar projektledning, upphandling och teknisk dialog, och innebär nära samarbete med kund, interna funktioner och externa leverantörer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Projektleda större affärer från order till leverans
Tolka, bryta ned och driva tekniska krav och specifikationer
Säkerställa kvalitet, tidsplan och leverans i tid
Vara kundens primära kontakt genom hela projektet
Leda styrgruppsmöten och rapportera projektstatus
Driva tekniska frågor, tester och verifieringar
Samordna leverantörer och produktion utomlands, både inom Europa och i Asien
Du är strukturerad, ordningsam och trygg i tekniska sammanhang. Du trivs i komplexa projekt där kravbilden är tydlig, marginalerna små och leveransen måste hålla hög kvalitet.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av teknisk projektledning och/eller upphandlingsledning
Teknisk bakgrund, gärna kopplad till textil, konfektion eller tekniska produkter
Erfarenhet av produktion utomlands, exempelvis i Europa och/eller Asien
Vana att arbeta med höga krav på kvalitet, dokumentation och spårbarhet
Mycket god engelska i tal och skrift
Möjlighet och vilja att resa i tjänstenÖvrig information
Rollen innebär internationella kontakter och samarbete med externa leverantörer
Du får en nyckelroll i ett bolag under utveckling och sammanslagning
Start: så snart som möjligt
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
