Upphandlingsledare till Tekonf/Lindevalls

Jämt Group AB / Civilingenjörsjobb / Östersund
2026-02-13


Teknisk projektledare / upphandlingsledare
• komplexa affärer, tekniska krav och internationell produktion
I samband med att Lindevalls och Tekonf går samman och formar ett gemensamt, starkare industribolag söker vi nu en teknisk projektledare / upphandlingsledare. Rollen är central i våra större affärer och innebär ansvar för att driva projekt från order till leverans - med höga krav på kvalitet, struktur och leveransprecision.
Om rollen
Som teknisk projektledare leder du affärer mot kunder inom försvar, säkerhet och samhällskritiska verksamheter, där tekniska krav, dokumentation och kvalitet är avgörande. Du ansvarar för att hålla ihop hela processen - från mottagen order och kravställning till färdig leverans.
Rollen kombinerar projektledning, upphandling och teknisk dialog, och innebär nära samarbete med kund, interna funktioner och externa leverantörer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Projektleda större affärer från order till leverans

Tolka, bryta ned och driva tekniska krav och specifikationer

Säkerställa kvalitet, tidsplan och leverans i tid

Vara kundens primära kontakt genom hela projektet

Leda styrgruppsmöten och rapportera projektstatus

Driva tekniska frågor, tester och verifieringar

Samordna leverantörer och produktion utomlands, både inom Europa och i Asien

Publiceringsdatum
2026-02-13

Profil
Du är strukturerad, ordningsam och trygg i tekniska sammanhang. Du trivs i komplexa projekt där kravbilden är tydlig, marginalerna små och leveransen måste hålla hög kvalitet.
Vi ser gärna att du har:

Erfarenhet av teknisk projektledning och/eller upphandlingsledning

Teknisk bakgrund, gärna kopplad till textil, konfektion eller tekniska produkter

Erfarenhet av produktion utomlands, exempelvis i Europa och/eller Asien

Vana att arbeta med höga krav på kvalitet, dokumentation och spårbarhet

Mycket god engelska i tal och skrift

Möjlighet och vilja att resa i tjänsten

Övrig information
Rollen innebär internationella kontakter och samarbete med externa leverantörer

Du får en nyckelroll i ett bolag under utveckling och sammanslagning

Start: så snart som möjligt

Rekryteringen sköts av Jämt rekrytering och frågor gällande tjänsten mejlas till josefine@jamtrekrytering.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7227744-1841442".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jämt Group AB (org.nr 559393-8441), https://jamtrekrytering.teamtailor.com
Samuel Permans Gata 7 (visa karta)
831 31  ÖSTERSUND

Arbetsplats
Jämt Rekrytering

Jobbnummer
9741623

