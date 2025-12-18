Upphandlingsjurist till PTS
2025-12-18
Som upphandlingsjurist på PTS får du leda upphandlingar i varierande komplexitet, arbeta strategiskt med avtal och rättsutredningar samt vara ett centralt stöd i olika upphandlingsprojekt. Inköps- och upphandlingsenheten på PTS står inför en spännande utvecklingsresa med fokus på expansion och förändring, där du både får stora möjligheter att utvecklas och bidra till att stärka och vidareutveckla vår verksamhet.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Inköp- och upphandlingsenheten, som är en av fyra enheter inom ekonomiavdelningen på PTS, leder, samordnar och utvecklar PTS inköps- och upphandlingsverksamhet. Enheten ansvarar för myndighetens beredning av inköps- och upphandlingsärenden och i uppdraget ingår också att genomföra olika inköp och upphandlingar, möjliggöra effektiva inköp, förvalta avtal samt biträda myndigheten med kvalificerad rådgivning i frågor som rör upphandling, inköp och avtal.
"Jag som kommer att vara din chef heter Gustav Blomberg. Jag har en gedigen bakgrund inom upphandling och brinner för att skapa en stark teamkänsla där vi hjälps åt för att nå våra gemensamma mål."
Om rollen
I rollen som upphandlinsjurist ansvarar du för att genomföra anskaffningar som ofta rör IT, digitalisering och andra verksamhetskritiska områden. Arbetet innebär att leda upphandlingar som kan omfatta mer avancerade förfaranden, exempelvis förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog. Du hanterar även enklare inköp, såsom avrop, när det är aktuellt.
Du ansvarar för både de avtalsrättsliga, upphandlingsrättsliga och upphandlingstekniska delarna av upphandlingens genomförande. Tillsammans med kollegorna i upphandlingsenheten arbetar du också med att förvalta och utveckla våra mallar och stödmaterial ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv. Rollen omfattar dessutom uppgifter som att hantera överprövningar, bistå verksamheten med PUB-avtal, och ta fram rättsutredningar kopplade till exempelvis undantagsbestämmelser, samt medverka i remissarbete.
I större upphandlingsprojekt samarbetar du nära med andra upphandlare på enheten, och du är även delaktig i vårt gemensamma verksamhetsutvecklingsarbete där vi utvecklar processer, arbetssätt och strukturkapital.
Om teamet
Du igår i ett tight team om sex medarbetare och en upphandlingschef. Hälften av oss är utbildade jurister och vi hanterar själva upphandlingsrättsliga frågeställningar såsom överprövningar och rättsutredningar m.m. Enheten präglas av ett nära samarbete, både inom enheten och med den verksamhet vi ska stötta, vår strävan är att göra goda affärer.
Om dig
Vi söker dig som är samarbetsorienterad och har lätt för att kommunicera med verksamhet, ledning och andra intressenter inom ramen för upphandlingsprojekt. Du samarbetar obehindrat med både juridiska och tekniska kompetenser för att säkerställa högkvalitativa upphandlingsresultat och delar gärna med dig av din kunskap.
Du är resultatorienterad och driver upphandlingar på ett sätt som gör att både beställarnas mål och enhetens övergripande mål nås - såväl i de enskilda upphandlingarna som i vårt gemensamma verksamhetsutvecklingsarbete. Samtidigt är du trygg och stabil även i pressade eller komplexa situationer, och har förmågan att behålla fokus, agera konstruktivt och hitta lösningar när det behövs som mest. För oss är dina personliga egenskaper viktiga, därför kommer vi lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• juristexamen eller affärsjuridisk masterexamen.
• minst tre års erfarenhet som offentlig upphandlare, strategisk inköpare, upphandlingsjurist eller liknade roll.
• erfarenhet av att självständigt ha genomför minst två förhandlande förfaranden med föregående annonsering enligt LOU eller LUF under de senaste fem åren.
Det är även meriterande om du har:
• erfarenhet av att genomföra komplexa IT-upphandlingar.
• erfarenhet av att ha genomfört konkurrenspräglad dialog.
• erfarenhet av att arbete med miljö- och klimatkrav inom ramen för offentliga upphandlingar.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir upphandlare.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester och arbetsprov kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Gustav Blomberg på gustav.blomberg@pts.se
eller HR-specialist Jessica Petersson på jessica.petersson@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 8 januari.
