Upphandlingsjurist
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Arbetsuppgifter
Anställningen är placerad på upphandlingsenheten vid ekonomiavdelningen som ansvarar för myndighetens upphandlings- och inköpsfrågor. Du kommer ingå i ett team med andra upphandlare som arbetar i nära samverkan med övriga delar av organisationen.
Upphandlingsenheten leder, samordnar och utvecklar Åklagarmyndighetens inköps- och upphandlingsverksamhet. Upphandlingsenheten har uppdraget att genomföra olika inköp och upphandlingar, möjliggöra effektiva inköp, förvalta avtal, biträda vid överprövningsprocesser och tvister, samt biträda myndigheten med kvalificerad rådgivning i frågor som rör upphandling, inköp och avtal.
Som upphandlingsjurist kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
Ansvara för såväl de avtalsrättsliga, upphandlingsrättsliga samt upphandlingstekniska aspekterna av upphandlingens genomförande
Ansvara för att förvalta och utveckla enhetens mallar utifrån ett upphandlingsrättsligt perspektiv
Hantera överprövningar och avtalstvister
Ta fram rättsutredningar kopplat till exempelvis tillämpningen av undantagsbestämmelser och bistå i remissyttranden
I samråd med den interna organisationen genomföra upphandlingar inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU)
Genomföra avrop och inköp för myndighetens behov
Förvalta och följa upp ingångna avtal
Ge kvalificerat stöd och råd till verksamheten i upphandlingsfrågor
Du kommer att ha många kontakter både inom och utanför myndigheten.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som har
juristexamen
notarietjänstgöring eller minst två års erfarenhet av att på heltid arbeta som offentlig upphandlare eller upphandlingsjurist
goda kunskaper om lagar och förordningar som gäller vid offentlig upphandling
erfarenhet att genomföra upphandlingar
erfarenhet av att hantera varierande uppdrag
god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att hantera en överprövningsprocess, antingen som handläggare på domstol eller som ombud.
Som person vill vi att du
har en god planeringsförmåga, är noggrann och trivs med att arbeta både strategiskt och operativt
har konsultativt arbetssätt och har ett professionellt bemötande i alla situationer
är pedagogisk och tydlig i din kommunikation
är initiativrik och lösningsorienterad
god förmåga att sätta dig in i och realisera verksamhetens behov
gillar att arbeta i ett högt tempo.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
I ditt personliga brev och CV vill vi att du, beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och eventuella meriter. Beskriv också hur dina personliga egenskaper bidrar i rollen.
Anställningen är en tillsvidareanställning med en provanställning om 6 månader.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss.
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åklagarmyndigheten
(org.nr 202100-0084)
Östermalmsgatan 87 (visa karta
)
114 85 STOCKHOLM Kontakt
Upphandlingschef
Irina Svensson irina.svensson@aklagare.se 010-562 62 02
9854837