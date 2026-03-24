Upphandlingsjurist
2026-03-24
Skånes Kommuner är en medlemsorganisation för de 33 skånska kommunerna. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från våra medlemskommuner.
Skånes Kommuner är på en spännande utvecklingsresa. Vi sitter i nya moderna och trevliga lokaler i centrala Lund med närhet till kollektivtrafik. På Skånes Kommuner erbjuder vi dig en arbetsplats med snabba beslutsvägar, engagerade kollegor samt möjlighet till distansarbete.
Den upphandlingsjurist vi söker har en central och viktig roll i Skånes Kommuners utvecklingsresa. Du kommer att arbeta med juridiska frågor och upphandlingar av stor strategisk betydelse för de skånska kommunerna. Ett av de viktigaste uppdragen är att säkerställa medlemskommunernas behov av sociala tjänster. Skånes Kommuner är i ett intensivt arbete att utveckla upphandlings- och uppföljningsmodellen för att stoppa välfärdsbrottslighet och du kommer att vara en viktig del av det utvecklingsarbetet.Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Som upphandlingsjurist delar du din tid mellan att ansvara för upphandlingsjuridiska frågor och genomföra upphandlingar. Du ansvarar för:
* upphandlingsjuridiska och andra juridiska frågor som kan uppkomma på Skånes Kommuner
* att tillsammans med kollegorna utveckla avtal och arbetssätt för att förhindra välfärdsbrottslighet och främja sund konkurrens
* att driva egna stora komplexa upphandlingar och förvalta avtal, i nära samarbete med kravställare på Skånes Kommuner samt medlemskommunerKvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom juridik. Du har goda kunskaper om upphandlingslagstiftningarna och gärna erfarenhet av att arbeta med upphandling i offentlig sektor. Alternativt har du flerårig erfarenhet som bolagsjurist eller andra juridiska sakområden. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt har goda generella it-kunskaper.
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet av komplex tjänsteupphandling, gärna inom socialtjänsten
* erfarenhet av it-upphandling
* goda kunskaper om avtalsjuridik
* goda kunskaper om dataskyddsförordningen
* erfarenhet av att ha utvecklat kravställning och uppföljningsmetoder för att förhindra eko- och välfärdsbrottslighet eller liknande problematik.
För att passa i rollen krävs det att du är nyfiken och van att ta ansvar för ditt eget arbete. Du tar egna initiativ, strukturerar själv upp ditt arbete och driver ditt arbete till leverans. Det är en fördel om du trivs i en roll med omväxlande och utmanande arbetsuppgifter. Som person är du stabil och drivs av att vilja förändra/förbättra. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. I rollen krävs det också att du kan väga samman komplex information och visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och eftersträvar jämställdhet och mångfald.
För mer information om vilka upphandlingar Skånes Kommuner arbetar med, gå in på www.skaneskommuner.se.
Låter detta som en spännande roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Urval sker löpande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314563". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skånes Kommuner Arbetsplats
Skånes Kommuner Kontakt
Avdelningschef inköp och digitala tjänster
Anna Lipkin anna.lipkin@skaneskommuner.se 0728854724 Jobbnummer
