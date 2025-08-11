Upphandlare, vikariat 12 månader
2025-08-11
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Ekonomienheten är en av elva enheter inom Universitetsförvaltningen och är universitetets sammanhållande resurs för den ekonomiadministrativa processen.
På Ekonomienheten arbetar 30 anställda inom fyra verksamhetsområden; Redovisning och konsultuppdrag, Reskontra, System samt Upphandling och inköp.
Till verksamhetsområdet upphandling och inköp söker vi nu en vikarierande upphandlare på heltid under 12 månader med start 2025-11-01, eller enligt överenskommelse. Verksamhetsområdet har tio anställda och här finns funktioner med strategiska upphandlare, e-handelssamordnare, systemadministratör och resesamordnarePubliceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Som upphandlare har du en nyckelroll i upphandlingar. Du ansvarar självständigt för planering och genomförande av upphandlingar med skiftande komplexitet inom olika varu- och tjänstekategorier. Som sakkunnig inom upphandling ger du råd och stöd till verksamhetens institutioner, enheter, centrumbildningar och medarbetare i upphandlingsfrågor. Du är projektledare för de uppdrag som tilldelas dig. Det innebär ett stort eget ansvar för att lägga upp processen och dess delar samt delegera och engagera deltagarna i processen. Du ansvarar för att upphandlingen går till ett avslut i ett kontrakt eller ramavtal samt överlämnar avtalet till uppdragsgivaren för implementering. Du utför och samordnar även gemensamma upphandlingar i samarbetet med andra lärosäten och myndigheter. I arbetsuppgifterna ingår även uppföljning av avtal.
I rollen ingår att bidra till verksamhetsutveckling och att utbilda verksamheter inom universitetet i frågor som rör upphandling, avrop och inköp. Du bidrar till att utveckla processer, rutiner, mallar och dokument samt deltar aktivt i utvecklingen av gemensamma arbetsmetoder.
Kvalifikationer
För att passa i rollen söker vi dig som har:
- en akademisk utbildning inom ekonomi eller juridik alternativt, yrkeshögskoleutbildning inom juridik, ekonomi, inköp eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- minst ett års aktuell och relevant erfarenhet som upphandlare med god kunskap om lagen om offentlig upphandling och dess praktiska tillämpning.
I rollen förväntas du uttrycka dig väl på både svenska och engelska i tal och skrift och det ses som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med elektroniskt upphandlingsstöd som t ex e-Avrop.
Som person är du prestigelös, har god analytisk förmåga, tar initiativ samt har god förmåga att prioritera och delegera arbetsuppgifter. En viktig del av arbetet innebär samarbete och samverkan med andra personer både internt och externt samt att skapa förtroendefulla relationer. Det är därför av vikt att du har förmågan att samarbeta och kommunicera på ett tydligt, pedagogiskt och ödmjukt sätt. Stor vikt kommer därför att läggas på personliga egenskaper som lyhördhet, prestigelöshet, flexibilitet och god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens där du som upphandlare får ett självgående och utåtriktat uppdrag där du både får utveckla processer samt stötta verksamheten inom området. Umeå universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Umeå universitet erbjuder även möjlighet att kombinera stimulerande arbetsuppgifter med en livssituation i balans.
Villkor
Anställningen är ett vikariat på heltid under 12 månader med start 2025-11-01, eller enligt överenskommelse.
Närmare upplysningar lämnas av
Tf enhetschef Birgitta Berglund, 090 - 786 51 68
Din ansökan skickas in via universitetets rekryteringssystem Varbi, och ska vara inkommen till Umeå universitet senast 2025-09-02.
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
