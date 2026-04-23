Upphandlare till Stadsfastigheter
2026-04-23
Ref: 20260738 Publiceringsdatum2026-04-23
Malmö utvecklas i snabb takt, det är många som vill bo i, verka i och besöka vår stad. På Stadsfastigheter förvaltar och utvecklar vi Malmö Stads förskolor, skolor, stöd- och äldreboenden samt kultur- och fritidsanläggningar och är en av Malmö stads största beställare. Vi befinner oss in en intensiv utvecklingsfas med riktningen att skapa ett Malmö, en sammanhållen stad.
Stadsfastigheter söker två upphandlare som ansvarar för upphandling av Stadsfastigheters ramavtal, för effektiv och hållbar förvaltning, gällande varor, tjänster och entreprenader. Du behöver också kunna stötta när det gäller upphandling av hyresvärdsupphandlingar, delvis upphandling av hyreskontrakt för lokaler på den externa marknaden där staden inte själva kan tillgodose lokalbehovet.
Upphandlarna som Stadsfastigheter söker kommer att arbeta tilsamans med kollegor från både projektenheten och fastighetsförvaltningsenheten. Tillsammans ansvarar ni för behovsanalys, marknadsanalys, upphandlingsstrategi och upphandlingsarbete. Arbetet innefattar också delaktighet i den kontinuerliga avtalsuppföljningen av våra avtal. Ni ska planera och koordinera arbetet tillsammans med avtalsägare och avtalsförvaltare. Ni kommer att ingå i projektenheten, som är Stadsfastigheters enhet som ansvarar för byggprojekt, inhyrning och upphandlning. Ni kommer att arbeta på tvären genom hela organisationen. Ni kommer att ansvara för upphandlingar, kontraktsmöten, inköpssamordning med övriga förvaltningar i staden, mm. I rollen ingår även att verka som ett stöd för avdelningen i upphandlingsfrågor.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning motsvarande 180 hp/kandidatnivå inom juridik, ekonomi eller inköp alternativt annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har minst 3 års erfarenhet av att ha arbetat som upphandlare/inköpare samt erfarenhet av lagen om offentlig upphandling (LOU). Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av entreprenadupphandlingar och strategiska inköp inom fastighetsbranschen samt erfarenhet av att ha arbetat med hyresvärdsupphandling eller upphandlingar med fokus på hållbarhetsaspekter. Du bör vara kunnig inom LOU/AB/ABT/ABFF etc. Du har goda dator- och systemkunskaper och är van användare av elektroniska upphandlingsverktyg. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är krav för tjänsten.
Som person gillar du att arbeta självständigt och själv initiera och driva ditt arbete. Du är positiv, kommunikativ och relationsskapande då du trivs med att samarbeta med andra. Arbetsuppgifterna förutsätter en förmåga att leda sig själv och andra i de projekt man driver och ansvarar för. Du bör vara noggrann, strukturerad och analytisk med förmåga att omsätta analyser och mål i strategiska affärsupplägg vilket möjliggör utveckling, effektivisering och besparingsmöjligheter i stadens upphandlingar och avtal. För att nå framgång i rollen bör du vara lösningsfokuserad och pragmatisk. Du är intresserad av din omvärld och föreslår ständiga förbättringar inom ditt ansvarsområde. Vi kan erbjuda en roll i en organisation där du får möjlighet att påverka stadens utveckling och verka ur ett brett samhällsperspektiv!
Om arbetsplatsen
Stadsfastigheters 200 anställda förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg och kultur. Beståndet uppgår till över 1,8 miljoner kvadratmeter och omsätter årligen cirka 2 miljarder kronor. Vår viktigaste uppgift är att tillgodose våra lokalnyttjares behov av väl fungerande lokaler.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i. Olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
På serviceförvaltningen erbjuder vi möjlighet till distansarbete, förutsatt att det fungerar för verksamheten och passar dina individuella förutsättningar. I denna tjänst finns det möjlighet till distansarbete på deltid efter dialog med din chef.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
