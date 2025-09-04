Upphandlare IT, Huddinge kommun
2025-09-04
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi leder, styr, stödjer och följer upp så att hela kommunen drivs effektivt och ändamålsenligt. Totalt är vi cirka 400 medarbetare fördelade på fem avdelningar. I allt vi gör utgår vi från att det ska komma till nytta för de som bor, besöker eller arbetar i kommunen.
Brinner du för goda offentliga affärer och tilltalas av möjligheten att vara med och påverka?Vi söker nu en upphandlare inom IT. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med möjlighet till hybridarbete.
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
Beskrivning av verksamheten
Upphandlingsverksamheten är centralt placerad vid kommunstyrelsens förvaltning och är kommunens centrala organ för upphandling och inköp. Upphandlingssektionen genomför ramavtalsupphandlingar samt övriga större upphandlingar inom kommunen, ofta i samverkan med övriga delar av kommunkoncernen. Vi arbetar kategoristyrt och med alla delar av den offentliga affären, och ansvarar också för kommunens e-handelssystem. Vi lägger också stor vikt vid att mäta de effektiviseringar vi åstadkommer.
Upphandlingssektionen består av 25 personer, där bl a upphandlare, inköpssamordnare, hållbarhetsstrateg, m fl roller, tillsammans arbetar mot det gemensamma målet att åstadkomma goda offentliga affärer. Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Som upphandlare i Huddinge kommun ansvarar du, tillsammans med ditt kategoriteam, för att planera och genomföra uppdragen på ett affärsmässigt sätt så att verksamhetens/kommuninvånarnas behov effektivt tillgodoses och kommunens övergripande mål uppfylls. Du rapporterar till en av sektionens två enhetschefer som också leder kategoriarbetet.
Som upphandlare arbetar du självständigt med flera uppdrag samtidigt, med eget projektledaransvar och i mycket nära samarbete med kommunens verksamheter. Du deltar också i vårt ständiga utvecklingsarbete och kategoriarbete med målet att kunna göra ännu bättre offentliga affärer och kan kombinera både juridiska och ekonomiska perspektivet med verksamhetsnytta och hållbarhet. Profil
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning som är relevant för upphandlingsyrket. Gärna en ekonomisk eller juridisk examen eller annan relevant examen inom IT-området
Du har minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att självständigt ha genomfört upphandlingar inom offentlig sektor enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).
Då både upphandlingsunderlag och kommunikation sker på svenska ser vi att du är duktig på svenska i både tal och skrift, förstår komplicerade språkliga underlag och producerar egna dokument av hög kvalité.
Vana av att arbeta i e-avrop och/eller andra upphandlingssystem värdesätts.
På det personliga planet söker vi dig som är strukturerad och som kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är kvalitetsmedveten, ansvarstagande och noggrann. Du arbetar bra med komplexa frågor och problemlösning.
En god samarbetsförmåga är en framgångsfaktor i arbetet. Du arbetar bra tillsammans med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. För övrigt är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående.
Erfarenhet av att arbeta med IT, och särskilt IT-upphandling, i kommun eller annan politiskt styrd organisation är meriterande.
FörmånerFör att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Sara Holst, Enhetschef Upphandlingssektionen: sara.holst@huddinge.se
