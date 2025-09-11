Upphandlare, Huddinge kommun
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi leder, styr, stödjer och följer upp så att hela kommunen drivs effektivt och ändamålsenligt. Totalt är vi cirka 400 medarbetare fördelade på fem avdelningar. I allt vi gör utgår vi från att det ska komma till nytta för de som bor, besöker eller arbetar i kommunen.
Vi söker dig som genom goda offentliga affärer vill vara med och åstadkomma nytta för kommunens invånare. Låter detta som en roll för dig? Då ska du läsa vidare!
Det här kan vara jobbet för dig som antingen är relativt ny i yrket och vill ha en omväxlande roll med möjlighet att lära om flera olika verktyg och kategorier. Men rollen skulle också kunna passa dig som är mer erfaren men som tycker om att arbeta brett och med något kortare uppdrag av mer operativ karaktär.
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
Beskrivning av verksamhetenUpphandlingsverksamheten är centralt placerad vid kommunstyrelsens förvaltning och är kommunens centrala organ för upphandling och inköp. Upphandlingssektionen genomför ramavtalsupphandlingar samt övriga större upphandlingar inom kommunen, ofta i samverkan med övriga delar av kommunkoncernen. Vi arbetar kategoristyrt och med alla delar av den offentliga affären, och ansvarar också för kommunens e-handelssystem. Vi lägger också stor vikt vid att mäta de effektiviseringar vi åstadkommer.
Upphandlingssektionen består av 25 personer, där bland annat upphandlare, inköpssamordnare, hållbarhetsstrateg, med flera roller, tillsammans arbetar mot det gemensamma målet att åstadkomma goda offentliga affärer.
ArbetsuppgifterSom upphandlare i Huddinge kommun ansvarar du för att planera och genomföra dina uppdrag på ett affärsmässigt sätt så att verksamhetens/kommuninvånarnas behov tillgodoses på ett effektivt sätt och de övergripande målen uppfylls.
I rollen ansvarar du främst för avrop genom s k förnyad konkurrensutsättning och större direktupphandlingar, i huvudsak avseende sociala tjänster, men stöttar även de olika kategoriteamen med övriga större upphandlingsuppdrag vid behov.
Du kommer arbeta med flera uppdrag samtidigt, med eget projektledaransvar och i mycket nära samarbete med kommunens verksamheter. Du ansvarar också för att förvalta och proaktivt följa upp upphandlade avtal. En annan del är också att du förväntas delta i vårt ständiga utvecklingsarbete med målet att kunna göra ännu bättre offentliga affärer.
Din profilVi söker dig som har en eftergymnasial utbildning som är relevant för upphandlingsyrket. Gärna en ekonomisk eller juridisk examen eller annan examen som vi bedömer relevant för tjänsten som upphandlare. Vidare ser vi att du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt ha genomfört upphandlingar inom offentlig sektor enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).
Du har mycket goda kunskaper i svenska, både gällande muntlig och skriftlig framställning. Du förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna, och producerar egna dokument av hög kvalité.
Vi söker även dig som är strukturerad och som kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är kvalitetsmedveten och noggrann samt arbetar bra med komplexa frågor och problemlösning. Du är dessutom duktig på att samarbeta och kommunicera och har förmågan att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
Har du erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation, är detta meriterande. FörmånerFör att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Roger Himmelsköld, Upphandlingschef på 070-1989306Välkommen in med din ansökan!
