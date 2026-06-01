Upphandlare
2026-06-01
Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Vaxholms stad söker nu en upphandlare som vill ha en central och verksamhetsnära roll i vår organisation. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö i en liten kommun med stor närhet mellan kollegor och chefer. I undersökningar rankar medarbetare oss som en av Sveriges bästa kommuner att arbeta i. Vår värdegrund – Samspel, Engagemang och Respekt – skapar gemenskap och hjälper oss med vårt samhällsviktiga uppdrag.
Vi söker dig som antingen redan har erfarenhet av inköp/offentlig upphandling, eller som har en relevant bakgrund – exempelvis som civilekonom – och vill växa in i rollen. Det viktigaste för oss är att du har rätt personliga egenskaper och en stark vilja att lära. Är du ny inom upphandling får du en gedigen introduktion och stöd från erfarna kollegor för att utvecklas inom LOU.
Rollen är bred och spänner över kommunens olika verksamhetsområden – från sociala tjänster, vård- och omsorgsplaceringar och persontransporter till entreprenader inom drift, bygg och fastighet. Du får en nyckelposition där du dels driver egna upphandlingar, dels representerar kommunen i olika samarbetsforum och gemensamma upphandlingar med andra kommuner.
Tjänsten är placerad på Ekonomi- och upphandlingsenheten som består av tio medarbetare. Upphandlingsfunktionen leds av en upphandlingschef och bemannas i dag av tre upphandlare. Vi erbjuder dig ett stimulerande och varierat arbete där du får möjlighet att bygga relationer både internt och externt. Vår lilla, dynamiska organisation ger dig chansen att arbeta självständigt och ha nära kontakt med kollegor inom kommunens olika verksamheter. Här blir du en central person, vilket kräver integritet, projektledarskap och noggrannhet – och en vilja att utvecklas affärsmässigt.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Vaxholms stad med Randstad. Ansvarig rekryteringskonsult är Jenny Gillard. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta henne på jenny.gillard@randstad.se
eller 070-793 27 41. Varmt välkommen med din intresseanmälan senast den 21 juni. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi vill upplysa dig om att din ansökan kan komma att bli en offentlig handling. Bakgrundskontroll genomförs på slutkandidat.
Ansvarsområden
Du har:
• Universitets- eller högskoleutbildning inom exempelvis ekonomi, juridik, upphandling eller teknik, KY-/YH-utbildning inom inköp och offentlig upphandling, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• En analytisk förmåga och ett affärsmässigt sinne som du vill använda och utveckla i en upphandlarroll.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att genomföra upphandlingar enligt LOU.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är trygg, har god förmåga att skapa tillitsfulla relationer och en vilja att förstå affären. Du har en god analytisk förmåga som gör att du kan samla in, strukturera och tolka data kring priser, volymer och marknadsläge på ett effektivt sätt. Du är nyfiken, lösningsorienterad och har lätt för att lära nytt.Kvalifikationer
I rollen som upphandlare arbetar du verksamhetsnära och fungerar som en stöttande servicefunktion. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
• Genomföra upphandlingar och konkurrensutsätta de avtal som kommunen behöver prioritera.
• Analysera spend, leverantörsstruktur och prisutveckling samt identifiera kostnadsdrivare.
• Bygga professionella relationer genom regelbunden dialog och uppföljning med verksamheter och leverantörer.
• Vara en pragmatisk samarbetspartner som hjälper verksamheten att hantera tidsplaner och oförutsedda händelser.
• Utvärdera och utmana befintliga leverantörer och lösningar för att kontinuerligt förbättra processer och arbetssätt.Om företaget
Vaxholms stad
Vaxholms stad är en skärgårdskommun med 12 000 invånare och stora naturområden inom gång- och cykelavstånd. Varje år har Vaxholm nära en miljon besökare. Enligt undersökningar är Vaxholm länets tryggaste kommun. En utvecklad kollektivtrafik med goda buss- och båtförbindelser möjliggör en naturskön pendling från centrala Stockholm och närliggande orter. Inom kommunens verksamheter är vi i dag cirka 500 tillsvidareanställda som arbetar med invånarnas, näringsidkarnas och medarbetarnas bästa för ögonen, utifrån vår värdegrund Samspel, Engagemang och Respekt.
I den här rollen får du möjlighet att utvecklas brett inom upphandling och inköp. Om du är intresserad av att arbeta i en kreativ miljö med möjlighet att driva egna idéer från planering till genomförande har du mycket goda förutsättningar att trivas hos oss.
Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
185 37 VAXHOLM Arbetsplats
Vaxholms stad Kontakt
Jenny Gillard jenny.gillard@randstad.se +46707932741
