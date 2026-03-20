Upphandlare
2026-03-20
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att planera och genomföra upphandlingar samt ansvara för de ingångna avtalen ihop med berörda verksamheter och enheter. Du drivs av att göra goda affärer i samverkan med näringslivet i enlighet med de möjligheter som lagen ger. Du skapar och vidmakthåller en konstruktiv dialog med den interna organisationen och fångar upp upphandlingsbehoven i ett tidigt skede. I din roll som upphandlare arbetar du aktivt med att söka samordnings- och utvecklingsmöjligheter i dina affärer.
Tillsammans med kollegor utarbetar du och följer upp strategier och planer samt driver utveckling av verksamheten mot uppsatta mål. Med dina kunskaper, erfarenheter och idéer utvecklar du affärer, processer och arbetssätt och du arbetar med ständiga förbättringar. Omvärldsbevakning inom inköpsområdet samt utvecklande dialog med näringslivet är en naturlig del av arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller juridik, alternativt yrkeshögskola med inriktning mot offentlig upphandling eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper om strategiskt inköpsarbete och är väl förtrogen med lagstiftningen inom offentlig upphandling. Erfarenhet från komplexa upphandlingar, särskilt inom IT, från såväl privat som offentlig sektor är meriterande.
Du är kommunikativ och vi förväntar oss att du kan och vill utvecklas inom ditt område och att du sporras av höga målsättningar. I uppdraget ingår många kontaktytor som ställer krav på gott samarbete och en god förmåga att bygga och underhålla relationer. För att lyckas är du analytisk och strukturerad. Du arbetar självständigt men trivs samtidigt med att jobba i team och är en god teamspelare. Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Du vill ha roligt på jobbet och bidrar till ett gott arbetsklimat genom att vara lyhörd, hjälpsam och ödmjuk. Du är strategisk och ser helhetslösningar. Du trivs i en ledande roll, agerar lösningsinriktat och tar ansvar för att slutföra dina uppdrag i tid. Du drivs av att göra resultat och goda affärer med fokus på nytta i verksamheten och är en god ambassadör för kommunen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Då uppdraget innehåller resor inom kommunen är det bra att ha körkort för bil.
Om du har vad som krävs och har en stark drivkraft för utveckling, samarbete och förnyelse inom inköpsområdet så är du rätt person för oss. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313121". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks Kommun Kontakt
Inköpschef
Madeleine Mannefred madeleine.mannefred@mark.se 0790766076 Jobbnummer
9808772