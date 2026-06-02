Köping vårdcentral söker legitimerad läkare med möjlighet till ST!
Legitimerad läkare – vikariat med möjlighet till ST i allmänmedicin
Ser du din framtid inom primärvården och vill arbeta inom Region Västmanland? Nu söker vi en legitimerad läkare, med möjlighet till framtida ST i allmänmedicin.
Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet där samarbete och utveckling är en naturlig del av vardagen. Som läkare hos oss har du en egen patientlista, vilket bidrar till god kontinuitet och möjlighet att följa patienter över tid.
Arbetet innefattar att undersöka, utreda, bedöma och behandla patienter. Du möter ett brett allmänmedicinskt spektrum där både planerade och akuta besök ingår. Du är en del av verksamheten och bidrar till att utveckla våra arbetssätt och kvaliteten i vården.
Under din tid hos oss får du ett gott stöd i din roll. Du har tillgång till handledning och arbetar nära erfarna kollegor. För rätt person finns goda möjligheter att på sikt övergå till ST-tjänst inom allmänmedicin.
Om dig
Legitimerad läkare med svensk läkarlegitimation
Har intresse för allmänmedicin och primärvård
Samarbetar väl med andra och bidrar till en god arbetsmiljö
Är ansvarstagande och flexibel
Svenska språkkunskaper motsvarande minst nivå C1 är ett krav, då du behöver kunna kommunicera obehindrat med patienter, anhöriga och kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Kom och jobba hos oss på Achima Care Köping vårdcentral!
Vikariat, heltid
Arbetstid dagtid vardagar
Tillträde enligt överenskommelse
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi tio vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Ann-Cathrine Ahlén, på ann-cathrine.ahlen@achima.se
alternativt 073-324 81 89. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Achima Care AB
https://jobb.achima.se
Glasgatan 5
)
731 30 KÖPING
