Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Ekonomienheten svarar för och samordnar ekonomiadministration, redovisningsarbete, planerings- och uppföljningsfrågor, samt upphandling och inköpsfrågor för hela universitetet. Ekonomienheten består av ett 50-tal medarbetare som bland annat arbetar med intern styrning och kontroll, planeringsprocesser, redovisning, upphandlingar.
Upphandlingssektionen är en av fem sektioner inom Ekonomienheten och består av fem medarbetare samt en chef. Vi söker nu en upphandlare som vill bidra och utvecklas tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor. Vi sitter i centralt belägna, ljusa lokaler på Rosenlundsgatan, granne med Feskekörka.
Arbetsuppgifter
Upphandlingssektionen genomför samtliga upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. Upphandlingarna omfattar både ramavtal och köpeavtal, exempelvis varor, tjänster och avancerad forskningsutrustning. Arbetet sker på både svenska och engelska. Universitetet använder upphandlingsstödet TendSign och e-handelssystemet Visma Proceedo.
I rollen som upphandlare ansvarar du för att självständigt driva upphandlingar genom hela processen, från behovs- och marknadsanalys till upphandlingsstrategi, genomförande och uppföljning. Du fungerar som ett kvalificerat stöd till verksamheten i upphandlings- och avtalsfrågor samt bidrar till utvecklingen av strategiskt inköpsarbete.
Rollen innebär även att:
• Ge vägledning kring frågor som rör upphandlingar och avtal
• Samarbeta med institutioner, fakulteter och andra enheter inom universitetet
• Verka för inköp som är hållbara, effektiva och affärsmässiga
• Hålla i internutbildningar inom universitetet
• Samordna och hantera flera olika upphandlingsprocesser och projekt samtidigt
Även andra arbetsuppgifter förekommer och tjänstens innehåll kan komma att förändras över tid.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• relevant högskoleexamen eller yrkeshögskoleutbildning med inriktning juridik, ekonomi, inköp eller offentlig upphandling, eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• minst 4-5 års erfarenhet av kvalificerat upphandlingsarbete inom offentlig sektor och goda kunskaper i LOU, inklusive erfarenhet av att självständigt driva större upphandlingar
• mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Meriterande
• erfarenhet av IT-upphandling
erfarenhet av upphandlingar av forskningsutrustning inom Life Science
För att trivas i rollen är du strukturerad, analytisk och noggrann, med förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du är lösningsorienterad, pragmatisk och ser möjligheter även i komplexa situationer.
Du har ett prestigelöst förhållningssätt, delar gärna med dig av din kompetens och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Du är kommunikativ, pedagogisk och skapar förtroendefulla relationer med såväl kollegor som interna och externa samarbetspartners.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med placering vid Ekonomienheten på Rosenlundsgatan i centrala Göteborg. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Mazahir Hirani Upphandlingschef, 031-786 55 65, mazahir.hirani@gu.se
Fackliga organisationer
Ansökan
Ansökan ska vara inkommen senast: 27 mars.
