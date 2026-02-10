Upphandlare
2026-02-10
Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Vaxholms stad söker nu två drivna upphandlare som vill ha en central och verksamhetsnära roll i vår organisation, där vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö i en liten kommun med stor närhet mellan kollegor och chefer. I undersökningar rankar medarbetare oss som en av Sveriges bästa kommuner att arbeta i. Vår värdegrund, Samspel, Engagemang och Respekt, skapar gemenskap och hjälper oss med vårt samhällsviktiga uppdrag.
Den ena rollen är inriktad mot utbildning- och sociala verksamhetsområden med fokus på allt från vård- och omsorgsplaceringar till persontransporter, medan den andra rollen har ett tydligt fokus på entreprenad inom drift, bygg och fastighet. I båda rollerna får du en nyckelposition där du dels driver egna upphandlingar, dels representerar kommunen i olika samarbetsforum och gemensamma upphandlingar med andra kommuner.
Tjänsten som upphandlare är placerad på Ekonomi- och upphandlingsenheten som består av 10 medarbetare. Upphandlingsfunktionen leds av en upphandlingschef och bemannas av tre upphandlare. Vi erbjuder dig ett stimulerande och varierat arbete, där du får möjlighet att bygga relationer både internt och externt. Vår lilla, dynamiska organisation ger dig chansen att arbeta självständigt och ha nära kontakt med kollegor inom kommunens olika verksamheter. Här blir du en central person, vilket kräver affärsmässighet, integritet, projektledarskap och noggrannhet.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Vaxholms stad med Randstad. Ansvarig rekryteringskonsult är Jenny Gillard, och har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt på jenny.gillard@randstad.se
eller på 070 793 27 41. Varmt välkommen med din intresseanmälan senast den 2 mars. Intervjuer sker löpande. Vi vill upplysa dig om att din ansökan kan komma att bli en offentlig handling. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat.
Ansvarsområden
I rollen som upphandlare ska du arbeta verksamhetsnära och fungera som en stöttande servicefunktion. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Genomföra upphandlingar och konkurrensutsätta avtal som kommunen behöver prioritera.
Analysera spend, leverantörsstruktur och prisutveckling samt identifiera kostnadsdrivare.
Bygga professionella relationer genom regelbunden dialog och uppföljning med verksamheterna och leverantörerna.
Vara en pragmatisk samarbetspartner som hjälper verksamheten att hantera tidsplaner och oförutsedda händelser.
Utvärdera och utmana befintliga leverantörer och lösningar för att kontinuerligt förbättra processer och arbetssätt.Kvalifikationer
Du har:
Universitetsutbildning/ högskoleutbildning (upphandling/ekonomi/juridik/ingenjör), KY-utbildning i inköp och offentlig upphandling eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Flerårig erfarenhet av att genomföra upphandlingar enligt LOU.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av upphandlingar inom antingen sociala området/utbildning eller driftentreprenader.
Erfarenhet av driftentreprenader enligt AFF och ABFF15.
Erfarenhet av AMA samt AB 04/ABT 06
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är trygg samt har en god förmåga att skapa tillitsfulla relationer och besitter en stark affärsmässig förståelse. Du har en god analytisk förmåga som gör att du kan samla in, strukturera och tolka data kring priser, volymer och marknadsläge på ett effektivt sätt. Du är bra på att prioritera rätt affärer och kan anpassa inköpsstrategier efter verksamhetens specifika behov. Om företaget
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Kontakt
Jenny Gillard jenny.gillard@randstad.se +46707932741 Jobbnummer
9735186