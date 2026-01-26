Upphandlare
2026-01-26
Ansök idag. Kollegor imorgon.Publiceringsdatum2026-01-26Beskrivning
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har en gemensam upphandlingsenhet som genomför upphandlingsprojekt utifrån kommunernas behov.
Upphandlingsenheten Mora, Orsa och Älvdalen ligger organisatoriskt under kommunstyrelseförvaltningen i Mora kommun. Du ingår i en grupp om 5 upphandlare, upphandlingsassistent och upphandlingschef.
Vi arbetar i projektform tillsammans med experter från verksamheterna.
Som kategoriansvarig upphandlare ansvarar du för att planera samordna och genomföra upphandlingar på ett affärsmässigt sätt. Du har projektledaransvar med flera upphandlingsprojekt samtidigt och i mycket nära samarbete med kommunernas verksamheter. Arbetet innefattar även avtalsförvaltning, utlämnande av handling samt rådgivning. Arbetet innebär kontinuerliga dialoger med avtalsägare, experter, leverantörer, övriga intressenter och nätverk. Du deltar också i vårt ständiga utvecklingsarbete med målet att kunna göra ännu bättre offentliga affärer. På enheten jobbar vi tätt tillsammans, hjälper och stödjer varandra i det dagliga arbetet, oavsett om vi är på plats eller jobbar på distans.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av:
• Att planera, samordna, projektleda och genomföra upphandlingar i samarbete med berörda verksamheter.
• Du är ansvarig för kvalitetssäkring av upphandlingsdokumenten utifrån LOU och rättspraxis.
• Att ansvara för avtalsförvaltning inom ditt kategoriområde.
• Att ge råd och stöd i upphandlingsfrågor och avtalsförvaltning.
• Att vara delaktig i utvecklingsfrågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning, alternativt har arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
En upphandlare behöver goda kunskaper i upphandlingsjuridik, ekonomi, projektledning och marknadsanalys samt en god förmåga att kommunicera med både interna och externa parter.
Du har erfarenhet av arbete med inköp eller upphandling samt kunskap om Lagen
om offentlig upphandling (LOU). Du har erfarenhet av att leda projekt.
Vi ser gärna att du har arbetat inom offentlig verksamhet tidigare.
Du har god dator- och systemvana samt mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska i både tal och skrift.
Förmågor och färdigheter
Vi söker dig som kan arbeta självständigt med både integritet och initiativförmåga samt är drivande i de projekt du ansvarar för. Vi söker dig som kan planera, samordna, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är affärsmässig, strategisk, analytisk och ser helheten. Du är strukturerad, uthållig och har förmåga att motivera och engagera andra. Du har lätt för att skapa kontakter, är kommunikativ och utåtriktad i yrkesmässiga sammanhang. Du kan på ett strukturerat sätt hantera flera parallella projekt samtidigt där flera verksamheter deltar
och har ett intresse för affärer.
Vi sätter stort värde i att dina personliga egenskaper ger ett mervärde på vår enhet, där vi har en positiv och stödjande inställning gentemot varandra.
Vi förbehåller oss rätten att tillämpa löpande rekrytering, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Övrig information
B-körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer.
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
Kommunstyrelseförvaltningen, Upphandlingsenheten Kontakt
