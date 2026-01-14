Upphandlare
Länsstyrelsen I Örebro Län, Enheten För Ekonomi / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örebro
2026-01-14
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Örebro Län, Enheten För Ekonomi i Örebro
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Vi söker en kvalificerad och driven upphandlare med praktisk erfarenhet av offentlig upphandling till enheten för Ekonomi.
Du ska i samarbete med verksamheten driva upphandlingsarbetet, såväl operativt som strategiskt, på myndigheten för att säkerställa att rätt varor och tjänster upphandlas till rätt pris, till rätt villkor och på ett rättssäkert sätt. Som myndighetens, i dagsläget, enda upphandlare förväntas du driva, leda och medverka i olika upphandlingsprojekt för Länsstyrelsen. Du kommer att arbeta med operativ såväl som strategisk upphandling och säkerställa goda rutiner inom området samt stötta organisationen i ingångna avtal.
Du kommer vara rådgivare i samtliga upphandlingsfrågor som kan uppkomma inom Länsstyrelsen, vilket bl.a. omfattar att vara resursperson genom hela upphandlingsprocessen.Kvalifikationer
Du har en universitets- eller högskoleutbildning som är relevant för uppdraget eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har dessutom
- flerårig erfarenhet av kvalificerat, självständigt och operativt upphandlingsarbete inom offentlig sektor, gärna inom statlig myndighet, vilket inkluderar såväl nationell upphandling som EU-upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU), inklusive avtalsskrivning
- erfarenhet av avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning
- erfarenhet av arbete med strategisk upphandling
- goda kunskaper om lagstiftning som reglerar dessa områden
- behärskar svenska väl i tal och skrift och uttrycker dig tydligt, enkelt och korrekt samt har goda kunskaper i Officepaketet.
Det är meriterande om du har
- erfarenhet av säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA).
Vi söker dig som är beredd att ta en ledande och drivande roll i upphandlingsarbetet och utveckla verksamheten. Du kommer i din roll ha många kontaktytor vilket kräver att du är kommunikativ, analytisk och har en hög integritet. Som person är du, noggrann och strukturerad och van att leda en upphandlingsprocess på ett självständigt vis. Du har förmåga att planera, samarbeta och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Med god organisationsförmåga arbetar du målinriktat och har förmåga att sätta dig in i och förstå de olika delarna av vår verksamhet.
Hos oss erbjuds du utmanande arbetsuppgifter i en stimulerande arbetsmiljö där du är delaktig, och en viktig länk, i Länsstyrelsens utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.
Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 21 januari 2026.
Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 kompetenta kollegor - allt från kunniga experter till ambitiösa generalister - som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.
Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län".
Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-19243-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Örebro län
(org.nr 202100-2403) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Örebro Län, Enheten För Ekonomi Kontakt
Kristian Hagberg (nås efter den 5 januari) 010-2248200 Jobbnummer
9684830