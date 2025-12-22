Upphandlare
Västerviks kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Västervik Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Västervik
2025-12-22
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
Upphandlingsenheten
Upphandlingsenheten är placerad i Västervik och består idag av 14 medarbetare. Upphandlingsenheten ansvarar för inköp och upphandlingar för sex kommuner i norra Kalmar län. De kommuner som ingår i samverkan är Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. Upphandlingsenheten uppdrag är att leda dessa kommuners upphandlingsarbete på ett strategiskt, insiktsfullt och kvalitativt sätt. Vår enhet är kommunernas främsta verktyg för att utbilda, implementera och säkra att all upphandling inom kommunerna görs på affärsmässiga grunder och följer organisationernas riktlinjer.
Enheten levererar årligen cirka 150 - 200 upphandlingar och bidrar utöver det även med rådgivning, administration samt utbildning och information.
Vi i Västervik samverkar med kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby i en gemensam upphandlingsenhet med placering i Västervik. Upphandlings strategiska betydelse växer och upphandlare har en viktig roll för våra kommuners utveckling. Tillsammans med de kommunala verksamheterna skapar vi goda affärer.
Nu söker vi upphandlare med bred inriktning för flera områden, bland annat varor och tjänster, entreprenad, fastighetsnära varor och tjänster samt IT och digitalisering.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med kunniga och engagerade kollegor att ingå i ett team som arbetar brett och med stor variation inom olika branscher och kategoriområden. Du bidrar till affärsutveckling och har nära kontakt/dialog med våra samverkande kommuner och deras verksamheter.
Som upphandlare arbetar du med egna upphandlingar och har ansvar för hela processen från begäran om upphandling till färdiga och implementerade avtal. Tjänsten bygger på frihet under ansvar och du kommer självständigt att planera, genomföra samt driva upphandlingar, i vissa fall i projektform med dig som projektledare. Det förekommer både direktupphandlingar, ramavtalsupphandlingar, gemensamma samt enskilda upphandlingar och rådgivning.
Placeringsort för anställningarna är Västervik.
Din kompetens
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som är relevant för upphandlingsyrket inom exempelvis juridik, ekonomi, inköp eller teknik. Har du tidigare erfarenhet av arbete med upphandlingsfrågor och strategiskt inköpsarbete från offentlig eller privat sektor så är det meriterande.
Det är en fördel om du har tidigare vana och erfarenhet av att arbeta i upphandlingssystem samt tidigare erfarenhet av projektledning.
För tjänsten krävs det att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både muntlig och skriftlig kommunikation samt goda kunskaper i Officepaketet.
Tjänsterna ställer stora krav på förmågan att samverka och som person behöver du vara lösningsorienterad, strukturerad, lyhörd, kommunikativ, anpassningsbar, ansvarstagande och ha hög integritet. Vid denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du kan leda och driva flera upphandlingar och aktiviteter parallellt och skapa framdrift på ett konstruktivt och tydligt sätt.
Vi söker dig som är självgående och trivs med omväxlande arbetsuppgifter. Du är en naturlig lagspelare som ser teamwork som ett naturligt och viktigt inslag i arbetet.Övrig information
I Västerviks kommun värnar vi om varje medarbetares arbetsmiljö. Vi vill att alla våra medarbetare ska trivas och utvecklas i sin yrkesroll. Hos oss ska alla gå till jobbet med en positiv känsla.
I kommunen arbetar 3200 anställda. Vi arbetar bland annat med pedagogik, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur, räddningsarbete och arbetsmarknad. Vi har jobb som är inspirerande och meningsfulla. Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag.
Som arbetsgivare har Västerviks kommun:
• Fokus på ett hållbart arbetsliv.
• Satsningar på ledarskap och medarbetarskap.
• En tydlig strategi för hälsofrämjande arbete.
Läs mer på: Jobba hos oss - Västerviks kommun (vastervik.se) (https://www.vastervik.se/Naringsliv-och-arbete/jobb-praktik-och-arbetsmarknadsinsatser/Jobba-hos-oss/)
Provanställning kan komma att bli aktuellt för dessa tjänsterna.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så kom in med din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 74-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Kontakt
Lena Hammar, Vision lena.hammar@vastervik.se 0490- 25 40 99 Jobbnummer
9660824