Upphandlare
2025-12-09
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss
Vi söker
Vi söker en upphandlare som brinner för att skapa goda affärsupplägg i dialog med leverantörer och beställande verksamhet och som är en självständig projektledare som genomför kvalificerade upphandlingar och avtal.
Innehåll och arbetsuppgifter
Malmö universitet är ett universitet med ett brett innehåll och våra upphandlingsuppdrag sträcker sig från ramavtal till specifika varor och tjänster som ska stödja utbildningar som bedrivs på bl a Odontologiska fakulteten. Oavsett kommer du lära dig massor och få en insyn i vår stora bredd inom forskning och utbildning. Upphandlingsuppdragen som kommer in kan avse alla olika behov såsom varor, tjänster, forskningsutrustning och IT. Upphandlingar genomförs både på svenska och på engelska.
I rollen ansvarar du för att bistå verksamheten i olika typer av upphandlingar genom hela processen, vilket i regel innefattar behovs- och marknadsanalys, upphandlingsstrategi samt upphandlingsarbete. Vidare arbetar du även med att analysera inköpsmönster och bidrar aktivt till utveckling av upphandlingsarbetet och till att utveckla dina kollegor. En viktig del i rollen är att fungera som stöd till verksamheterna i upphandlingsfrågor.
Vår avdelning består av personer med olika erfarenheter och kompetensprofiler. Vi söker dig som har förmågorna att agera på ett prestigelöst sätt och att dela med sig av sina erfarenheter för att på så sätt utvecklas tillsammans.
Kvalifikationer
För denna anställning krävs specifikt:
• Utbildning: Minst treårig högskoleutbildning inom relevant område. Med relevant område avses ekonomi, teknik eller juridik men även andra områden där återkommande moment för utredning. datainsamling, rapportskrivande och presentation ingår. En sökande som saknar högskoleutbildning men har en slutförd treårig gymnasieutbildning är kvalificerad om denne har minst 7 års relevant arbetslivserfarenhet av att självständigt utföra strategiskt inköps/upphandlingsarbete.
• Minst tre års relevant arbetslivserfarenhet av självständigt strategiskt inköp eller offentlig upphandling.
• Du ska ha en god förmåga i att använda Microsoft Word, Excel och Powerpoint.
• Du ska tala och skriva svenska flytande då merparten avtal upphandlas och skrivs på svenska, men du ska även ha god förmåga i engelska i tal och skrift då vissa avtal upphandlas och skrivs på engelska.
Du ska ha en förmåga att leda dig själv och andra i de projekt man driver och ansvarar för. Du ska därför vara noggrann, strukturerad och analytisk. Som person ska du vara lösningsorienterad och se möjligheter i komplexa situationer. Du har också en god kommunikativ förmåga och du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Arbetet kräver samarbete med olika funktioner i vår verksamhet och därför ska du både ha vilja och god förmåga att underhålla och utveckla relationer med dina kollegor, beställare, leverantörer och andra intressenter. Som upphandlare ska du också ha en förmåga att kunna planera för och hantera flera projekt parallellt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Särskilt meriterande för denna anställning:
• att självständigt genomföra upphandlingar enligt LOU inom flera olika områden såsom varor, tjänster eller utrustning,
• att genomföra komplexa affärer och avtalsförhandlingar i näringslivet som köpare eller säljare,
• att genomföra komplexa upphandlingar enligt LOU och LUF,
• att självständigt genomföra upphandlingar enligt LOU på engelska,
• att dagligen arbeta på engelska både i tal och skrift.
Arbetsplats
Anställningen är placerad vid Gemensamt verksamhetsstöd/Ekonomiavdelningen på Malmö universitet. Arbetet utförs på plats i Malmö.
Upplysningar
För upplysningar om anställningarna vänligen kontakta ekonomichef (ingrid.bengtsson-rijavec@mau.se
eller upphandlare Violeta Gamalan (violeta.gamalan@mau.se
).
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2026-01-31. Din ansökan ska skrivas på svenska. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.
Ansökan skall innehålla:
• Meritförteckning
• Relevanta betyg och intyg
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten
Övrigt
Anställningen avser tillsvidareanställning med omfattning 100%. Malmö universitet tillämpar provanställning.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde
1 april 2026 eller enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare
OFR/ST, Lufti Zuta (lutfi.zuta@mau.se
)
SACO, Rebecka Johansson (rebecka.johansson@mau.se
)
SEKO, Anne Sundel (anne.sundel@mau.se
)
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Universitet
(org.nr 202100-4920), https://mau.se Arbetsplats
Malmö universitet Jobbnummer
9635638