2025-12-09
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för flera olika verksamhetsområden. Verksamhetsområdena omfattar både stöd och support till övriga förvaltningar samt verksamheter som riktar sig direkt till kommuninvånare och besökare. Den röda tråden för oss som arbetar inom kommunstyrelsen är att vi tycker om att bidra till ett attraktivt samhälle för våra invånare.Publiceringsdatum2025-12-09Beskrivning
Ekonomiavdelningen har som uppdrag att erbjuda hela organisationen ett professionellt och effektivt stöd inom ekonomi- och upphandlingsområdet.
Avdelningen har i dag 10 medarbetare, varav två upphandlare och en inköpssamordnare. Förutom Ovanåkers kommun kommer du även att arbeta tillsammans med andra kommuner i Hälsingland genom Inköpssamverkan Mitt.Dina arbetsuppgifter
Arbetet som upphandlare är ett omväxlande yrke som bjuder på stora utmaningar men det erbjuder också många spännande möjligheter. Du kommer i kontakt med många olika typer av frågor och även med olika branscher. För att lyckas i jobbet som upphandlare behöver du vara analytisk och strukturerad, ha förmågan att arbeta självständigt samt ha god skriftlig såväl som muntlig kommunikativ förmåga. Du är utåtriktad, bra på att samarbeta och du skapar goda relationer, både internt och externt.
Som upphandlare arbetar du i hela inköpsprocessen innefattande analys, framtagande av upphandlingsdokument, annonsering, utvärdering av anbud och avtalsförvaltning. Rollen som upphandlare innebär att du i en projektledarroll styr och ansvarar för flera frågor och upphandlingar parallellt. Som upphandlare är din uppgift att säkerställa att upphandlingarna sker professionellt, affärsmässigt och i enlighet med gällande lagar, regler och policys. Du är även ansvarig för att självständigt genomföra upphandlingar av de avtal som kommunen, kommunens förvaltningar och bolag behöver.
Du arbetar nära kommunens olika beställare och sakkunniga och vid samordnade upphandlingar även representanter från övriga kommuner inom Inköpssamverkan Mitt. Arbetet innebär också kontinuerlig kontakt och dialog med såväl uppdragsgivare som leverantörer och övriga intressenter. Andra viktiga arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare bidra till verksamhetsutveckling, sprida kunskap och ge råd och stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har för uppdraget relevant akademisk utbildning eller annan eftergymnasial utbildning (YH-utbildning eller motsvarande). Goda kunskaper om hur lagen om offentlig upphandling (LOU) och annan relevant lagstiftning tillämpas i praktiken. Det är meriterande om du har erfarenhet av att självständigt genomföra upphandlingar inom den offentliga sektorn.
Meriterande för rollen är om du har erfarenhet av projektledning och har förhandlingsvana. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i olika system samt god erfarenhet av Officepaketet, speciellt Excel. Då tjänsten innebär avtalshantering och många kontaktytor så är goda kunskaper i svenska i tal och skrift viktigt för rollen.
Urval kan komma att ske löpande, vilket innebär att en sökande kan bli kallad på intervju innan ansökningstiden löpt ut.
Ovanåkers kommun kan erbjuda dig en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter. Välkommen till oss- och välkommen med din ansökan!
Ovanåkers kommun är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Edsbyn och Alfta är de största orterna och här finns det mesta för dig som gillar en aktiv fritid men även för dig som gillar lugn och ro.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Ovanåkers kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/96". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ovanåkers kommun
(org.nr 212000-2304) Kontakt
Magnus Haraldsson 0271-57082 Jobbnummer
9634544