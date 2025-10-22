Uppdragsledare Hvac
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-10-22Beskrivning av jobbet
Sektion 230432 består i dagsläget av 42 medarbetare och finns sedan årsskiftet även i Uppsala.
Där leds sektionen lokalt av Gruppchef Alexander Ahlin.
Vi är för närvarande 7 medarbetare som sitter lokalt i Uppsala där det är 4 st som tillhör Alexanders HVAC grupp. Övriga tillhör vår nationella Hospital HVAC grupp samt Model Managers.
Efter förnyat förtroende och en ökad efterfrågan behöver vi förstärka vårt team i Uppsala. Vi tror hårt på en lokal närvaro men vårt signum är att vi arbetar i ett nära samarbete både inom sektionen och utanför sektionsgränsen.
Vi söker dig som har erfarenhet eller känner dig redo att ta steget inom uppdragsledning HVAC.
Vi tror och arbetar aktivt för att vara involverade i samverkansprojekt och där krävs det att man är driven, intresserad av att få påverka i tidiga skeden, har mycket god kompetens inom HVAC och sist men inte minst: har förmågan till samarbete där vi lämnar egot hemma!
Våra åtagande för tillfället är bl.a. Framtidsbygget i Gävle samt Hudiksvall, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Studenternas IP i Uppsala, större industriprojekt åt lokala aktörer, Större säkerhetsklassat projekt i Uppsala med omnejd, större säkerhetsklassat projekt i Gävle.
Men vi hjälper även till med ledande roller i STEGRA samt vårt generalåtagande åt SSAB:s nya stålverk i Norr.
Vi lägger stort fokus vid personlighet såsom erfarenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig med 5-10 års erfarenhet av att arbeta som konsult alt. en utvecklingskurva som är likvärdig.
Du har erfarenhet av uppdragsledning inom HVAC eller är redo att ta steget.
Du är van att arbeta självständigt men även i grupp.
Du har god kunskap inom MagiCAD och AutoCad-applikationer.
Revit kompetens och en vilja att driva på utvecklingen inom detta program är meriterande.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-10-30.
Kontaktperson för frågor:
Alexander Ahlin Gruppchef HVAC Uppsala 230432alexander.ahlin@afry.com
072-236 52 14
Niclas Fridholm Sektionschef HVAC Uppsala/Gävleborgniclas.fridholm@afry.com
072-085 82 18
