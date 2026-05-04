Uppdragsledare - Kravställning
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som Uppdragsledare kommer du att bygga en bred kunskap om såväl kraftsystemet som IT lösningar i framkant. Du kommer att samarbeta med experter både internt på Svenska kraftnät, hos andra Transmissionsägare och leverantörer. Vidare innebär rollen att:
Göra intressentanalyser med respektive parts intressen.
Leda arkitekter och tillse att lösningar utvecklas och sedan testas och implementeras.
Analysera verksamhetsprocesser och förbättringsförslag, och omsätta dessa i konkreta krav utifrån verksamhetsbehov till krav på IT-och beslutsstöd i samarbete med verksamhetsspecialister och arkitekter.
Beskriv hur olika användare hanterar befintliga system idag och hur verksamhetsprocessen ser ut vid förändringar, respektive vad som behöver göras utifrån databas- eller utvecklingsmässigt i olika situationer.
I dokumentation separeras nulägessituationen från framåtriktade krav. Säkerställa framdrift av olika alternativa lösningar, utvärdera dem tillsammans med kollegor och motivera en rekommendation i lämplig dokumentationsform.
Bistå i olika roller och ansvar som sträcker sig tvärfunktionellt inom organisationen samt deltagande i nordiska och europeiska forum för att representera Svenska kraftnät
Du får samarbeta med kollegor med många års erfarenhet inom elbranschen och du kommer således ha möjlighet att få god vägledning och utbildning i din nya roll samt skaffa dig mycket djup kunskap om elmarknaden parallellt med det tekniska arbetet.
Skallkrav 1. Avslutad Högskole-/universitetsutbildning minst 120p/180hp inom IT/Ekonomi/El/Teknik 2. Minst 9 års arbetslivserfarenhet inom projektledning med inriktning mot IT projekt med kravställning av IT-lösningar och påföljande utveckling 3. Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med IT-frågor för komplexa IT-miljöer, med manga integrationer och med höga krav på informationssäkerhet 4. Minst 5 års arbetslivserfarenhet som kravanalytiker 5. Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom agilt arbetssätt utifrån SAFe eller liknande 6. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av masterdata- eller strukturdatasystem 7. Minst 2 års arbetslivserfarenhet från svensk eller nordisk elmarknad 8. Minst 2 års arbetslivserfarenhet av kontrollrumsnära verksamhet och system
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
https://www.techrytera.se
