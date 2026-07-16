Uppdragskonsult Inköp
Boss Business Partner North AB / Inköpar- och marknadsjobb / Leksand Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Leksand
2026-07-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boss Business Partner North AB i Leksand
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige
Vi söker nu en senior konsult inom inköp för ett spännande utvecklingsuppdrag i en samhällsviktig och tekniktung verksamhet
Uppdraget handlar om att strukturera, utveckla och framtidssäkra inköpsfunktionen i en komplex organisation där flera bolag samverkar. Fokus ligger på att skapa tydligare processer, stärka styrning och bidra till en mer hållbar och effektiv inköpsorganisation.
I rollen kommer du bland annat att kartlägga och analysera befintliga inköpsprocesser, utveckla struktur och riktlinjer för inköp, säkerställa efterlevnad av relevanta regelverk samt stötta arbetet kring systemstöd och integrationer kopplat till inköp och underhåll. Uppdraget innefattar även rådgivning kring framtida inköp i organisationen och förändringsledning i en verksamhet där förändring behöver ske stegvis och med god förankring.
Vad vi söker
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av både strategiskt och operativt inköp samt erfarenhet av att bygga upp eller utveckla inköpsfunktioner. Du är van att arbeta i komplexa organisationer och trivs i roller där du behöver kombinera strategi med ett operativt och pragmatiskt arbetssätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av offentlig upphandling (LOU), inköpssystem, digitalisering eller verksamheter inom VA, energi, infrastruktur eller annan teknisk miljö.
Som person är du lugn och trygg, tydlig i din kommunikation och relationsskapande med förmåga att skapa struktur och driva förändring utan att tappa verksamhetsförankringen.
Uppdraget är initialt i projektform, under 1år men kan komma att utvecklas över tid. På arbetsplatsen tillämpas hybridarbete. Detta kommer vara en konsulttjänst om 100% där du blir anställd av oss, Boss Business Partner.
Uppdragets start 31/8 2026
Hör gärna av dig om du vill veta mer eller känner någon som kan vara rätt för uppdraget!
Kontakta Evelyn Hult, evelyn@bossbp.se
om du har frågor eller funderingar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7730169-2103612". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boss Business Partner North AB
(org.nr 559280-9213), https://bossbusinesspartner.teamtailor.com
793 31 (visa karta
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793 31 LEKSAND Arbetsplats
Boss Business Partner Jobbnummer
10004432