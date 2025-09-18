Uppdragsansvarig VVS - väx med Sitowise
Uppdragsansvarig VVS - väx med Sitowise
Vi söker nu en Uppdragsansvarig som vill utvecklas i en roll där teknik möter affär. Här får du ansvar för både kunder och projekt - samtidigt som du blir en del av en arbetsmiljö där laganda, öppenhet och gemenskap är grunden för framgång.
Om rollen
Som uppdragsansvarig får du en nyckelroll i Sitowise projekt. Du är länken mellan kund, team och ledning - med ansvar för helheten från första kundkontakt till leverans. Rollen kombinerar projektekonomi, teknik, kundrelationer och affärsutveckling. Du får stort mandat att påverka, samtidigt som du har ett kompetent team i ryggen.
Exempel på arbetsuppgifter
• Driva projekt med ansvar för ekonomi, kvalitet och tidplan
• Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
• Arbeta aktivt med försäljning och affärsutveckling
• Leda och coacha projektteam, fördela resurser och följa upp leveranser
• Säkerställa att projekt uppfyller avtal och lagkrav
• Kommunicera framgångar, utmaningar och status till kund och chef
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som Uppdragsansvarig eller Handläggare, gärna inom VVS eller närliggande teknikområden. Du är van att ta ansvar för kundrelationer och projekt, och du trivs i en roll där du får kombinera struktur med relationsbyggande.
Men det som gör dig riktigt framgångsrik i rollen är dina personliga egenskaper. Vi tror att du är:
• Kommunikativ och relationsskapande - du bygger långsiktiga kundkontakter och vågar uttrycka förväntningar tydligt
• Teamplayer - du vet att framgång skapas tillsammans och backar alltid upp dina kollegor
• Resultatorienterad och driven - du gillar att ta ansvar, driva frågor framåt och utveckla både dig själv och teamet
• Positiv och engagerad - du bidrar till en öppen kultur där energi och samarbete är i fokus
Skallkrav
• Minst 2-3 års erfarenhet som uppdragsansvarig, eller 5-6 år inom VVS i en handläggarroll med kund- och affärsansvar
• Relevant utbildning inom VVS, byggteknik eller motsvarande
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av affärsutveckling
• Tidigare arbete i multidisciplinära projekt
Vi erbjuder
På Sitowise blir du en del av ett kompetent och stöttande team där vi värdesätter laganda och gemenskap. Vi tror på en kultur där vi delar framgångar, stöttar varandra och samtidigt har roligt på jobbet - som exempelvis våra fredagsluncher tillsammans. Du får en trygg introduktion och en fadder som hjälper dig komma på plats, samt möjlighet att växa i rollen och utvecklas i spännande projekt.
Om Sitowise
Sitowise är ett nordiskt expertbolag inom den byggda miljön, med verksamhet inom byggnader, infrastruktur och digitala lösningar. Vi arbetar för att skapa smartare och mer hållbara städer - alltid med människan i centrum. Hos oss kombinerar vi teknisk spetskompetens med nära samarbete i teamen, där öppenhet, respekt och gemenskap är grunden för vår kultur.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
