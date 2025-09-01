Uppdragsansvarig
Novum Assistans är ett företag med hjärtat på rätt plats - vi finns till för att skapa trygghet, frihet och livskvalitet för människor med behov av personlig assistans.
Genom åren har vi vuxit stadigt och blivit en stark aktör inom personlig assistans. Vår utveckling är ett resultat av vårt långsiktiga engagemang för kvalitet, respekt och omtanke - både gentemot våra uppdragsgivare och våra medarbetare.
Nu fortsätter vi vår resa framåt och söker ytterligare en Uppdragsansvarig till vårt huvudkontor. I rollen blir du en del av vårt administrativa team som servar och stöttar våra personliga assistenter i deras arbete. På så sätt bidrar du indirekt till att våra assistenter kan göra sitt allra bästa jobb för våra uppdragsgivare.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där kompetens och hjärta går hand i hand, och där du får möjlighet att växa tillsammans med ett dedikerat team som varje dag gör verklig skillnad.
Rollen som Uppdragsansvarig är en viktig roll inom Novum Assistans. Du arbetsleder grupper på mellan 2 och 20 personer. Du ansvarar för de grupper som jobbar nära våra uppdragsgivare.
På Novum Assistans erbjuder vi en fin arbetsgemenskap, bestående av 15 tjänstepersoner och ca 600 härliga assistenter, frihet under ansvar och ljusa fina lokaler. Du kommer till ett bra team med engagerade kollegor - du har ett eget ansvar men du är aldrig ensam.
Ditt anställningserbjudande
Erbjudandet innebär att du har en nyckelroll för att Novums arbete för uppdragsgivaren skall bli så bra som möjligt. Resor och i undantagsfall övernattning ingår i jobbet.
För rollen krävs mer än enbart HR kunskaper och du behöver vara adaptiv, ha en positiv människosyn och kunna sätta dig in i en annan människas situation.
Du uppskattar kontakt med både kollegor internt och kunder externt.
Novum Assistans tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap.
För att trivas och lyckas hos oss
Vi vill att du är kommunikativ, att du snabbt kan ta tag i saker som dyker upp under arbetsdagen och använder telefonen som verktyg. Att agera proaktivt och vara en person som uppskattar att jobba i team och är relationell är andra saker som vi ser som viktiga. Du är en person som motiveras av att jobbet du gör i vardagen kommer att göra skillnad i människors liv.
Som person är dina viktigaste egenskaper att du är kommunikativ, att du har ett gott bemötande, självledarskap, ordning och struktur.Kvalifikationer
Du har:
examen från gymnasiet
dina kunskaper i svenska är goda, både i tal och skrift, andra språkkunskaper är meriterande
goda datorkunskaper och erfarenhet av att arbeta i MS 365
körkort för bil
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbets- och/eller personalledning sen tidigare. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet och fallenhet för service och av att utveckla kundrelationer sen tidigare.
Ansvarsområde
I din roll som uppdragsansvarig arbetsleder du grupper på mellan 2 och 20 personer beroende på uppdragets omfattning. En vanlig dag som uppdragsansvarig kan se ut så här:
du rekryterar medarbetare till teamet
du coachar och arbetsleder dina medarbetare
du ansvarar för att boka utbildningar och vidareutbildningar för teamet
du leder arbetsplatsträffar
årligt ansvar för lönesamtal och medarbetarsamtal och därutöver vecko- och månadsavstämningar
genomläsning av och upprättande av den dokumentation som krävs för uppdraget
du genomför även vecko- och månadsavstämningar samt de årliga avstämningarna med arbetsledarna
Förmåner:
Friskvårdsbidrag, hälsokontroller samt stödresurser vid behov. Förmånscykel, rabatt på Nordic Wellness samt gemensamma aktiviteter som exempelvis resor, teamkonferenser och AW. Möjlighet till förmånsbil finns efter provanställning.
Värt att veta: Arbetstid är heltid 8-17 som utgångspunkt, i viss mån kan obekväm arbetstid förekomma. Företaget tillämpar provanställning och har kollektivavtal. Möjlighet till distansarbete finns efter dialog med chef.
Arbetet kan innebära resor, någon enstaka gång med övernattning. Innan anställning kan det komma att göras en bakgrundskontroll.
De första tre månaderna arbetar du på plats på huvudkontoret i Örebro så att ni lär känna varandra och för att din introduktion skall bli så bra som möjligt. Möjlighet till flexibla arbetstider. Jour ingår i arbetsuppgifterna och kompensationsledigt utgår. Om företaget
Novum Assistans är störst i Sverige på att jobba med andningsstöd. Det är också ett växande bolag som har en kristen värdegrund.
Här kan du läsa mer om Novum Assistans:www.novumassistans.se
Sista ansökningsdag är 2025-09-21
Gapela Consulting har valt bort det personliga brevet men du får gärna bifoga ett motivationsbrev, där du beskriver ditt engagemang och din motivation för den roll du söker. Det brevet läser vi med stort intresse och det är även viktigt och intressant för en potentiellt blivande arbetsgivare. I din ansökan är det obligatoriskt att bifoga CV och dina kontaktuppgifter.
Kontaktuppgifter:gabrielle@gapelaconsulting.se
eller LinkedIn
