2025-09-30
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Taxiförare jobbet är kul då man träffar många trevliga kunder och hör många olika historier. Så man bör vara social och tycka om att träffa nya människor.
Kunder finns det gott om då UBER och BOLT har investerat realt de senaste året så att vi ska ha mera jobb.Då den betyder att det alltid finns kunder som vill åka med Uber/ Bolt.
Är man duktig och kämpig finns det möjligheter att tjäna upp till 40000-45000 kronor i månad.
Nu söker vi två trevliga kollegor för båda dag och nat/ heltid och deltid med omgående start.
Provisionslönet är upp till 52 %
Öppen för alla
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
0723879630
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrd Bygg & Service AB
(org.nr 559383-6298)
A J 0723879630
