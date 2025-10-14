Universitetslektor i teatervetenskap
2025-10-14
Institutionen för kultur och estetik är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten.
De ämnen som finns vid institutionen är: idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, curating, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap. Undervisning och forskning bedrivs i alla ämnena.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-kultur-och-estetik/
Ämne
Teatervetenskap.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt administration.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
Innehavaren av anställningen förväntas ha utmärkt svensk språkkompetens och kunna utföra sina arbetsuppgifter på såväl svenska som engelska.
Bedömningsgrunder
Vi söker dig som har disputerat i teatervetenskap eller motsvarande, samt har en dokumenterad erfarenhet av att undervisa. Genomgången högskolepedagogisk utbildning är meriterande.
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, där den pedagogiska skickligheten tillmäts störst vikt. Den vetenskapliga skickligheten bedöms i första hand inom ramen för ämnesområdet teatervetenskap för anställningen. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs särskild vikt vid planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom de kompetensområden som anställningen avser. Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Universitet kommer vid rekryteringen främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen
Anställningen avser 100 % men omfattningen kan ändras beroende på verksamhetens behov samt vilka möjligheter och önskemål den som erbjuds anställning har. Anställningen är tidsbegränsad till 2026-06-30. Tillträde 2026-01-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig, docent Rikard Hoogland, mailto:rikard.hoogland@teater.su.se
