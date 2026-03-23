Universitetslektor i statistik
Stockholms Universitet / Stockholm
2026-03-23
Statistiska institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten och har ca 35 medarbetare, varav ca 25 lärare och/eller forskare, 6 doktorander och övriga inom administration.
Vi söker nu en eller flera universitetslektorer i statistik med varierad omfattning för tjänstgöring under höstterminen 2026. Mer information om oss finns på: https://www.su.se/statistiska-institutionen/.
Arbetet innebär att bedriva undervisning inom det statistiska området. Den undervisning som anställningen omfattar är kurser på grundnivå och/eller avancerad nivå. Arbetsuppgifterna består typiskt av föreläsningar och i förekommande fall räkneövningar och datorlaborationer.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i statistik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För att bedömas som behörig ska den sökande ha dokumenterade erfarenheter från arbete med utbildning i statistik inom högskola och universitet.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
Bedömningsgrunder
Vid urvalet av behöriga sökande läggs vikt vid pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning i statistik vid högskola och/eller universitet. God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Om anställningen
Anställningen avser hel- eller deltid och är tidsbegränsad till maximalt tolv månader. Tillträde och omfattning enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Upplysningar om anställningen lämnas av studirektor, Jessica Franzén, tfn 08-16 29 86, mailto:jessica.franzen@stat.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-1050-26".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062)
Statistiska institutionen
9812970