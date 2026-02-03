Universitetslektor i persiska
2026-02-03
Universitetslektor i persiska
Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning inom språkvetenskap och textstudier med fokus på Asiens språk och kulturer, Europas klassiska språk, lingvistik och datorlingvistik.
Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionen har ett sjuttiotal anställda, som tillsammans med studenter och samarbetspartners skapar en internationell och intellektuellt livaktig miljö.
Ämnesområde PersiskaPubliceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, handledning och examination samt forskning och administration. Undervisningen gäller i första hand grundutbildning i samtida nypersiska och omfattar kurser som persisk grammatik, muntlig och skriftlig språkfärdighet, läsning av moderna och klassiska texter, persisk litteratur och den iranska kultursfärens historia. Kurser i forn- och medelpersiska kan också bli aktuella. Som undervisning räknas även handledning och examination av uppsatser och översättningsprojekt på olika nivåer samt kursutveckling och kursadministration. Innehavaren av lektoratet förväntas bidra aktivt till institutionens forsknings- och seminarieverksamhet. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
Anställningen kan även komma att innefatta administrativa uppdrag som ledningsuppdrag och deltagande i olika ledningsorgan.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i persiska eller iranska språk eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Dokumenterad förmåga att undervisa och forska på akademisk nivå inom samtida nypersiska är ett krav.
Dokumenterad pedagogisk skicklighet är ett ytterligare krav. Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det kan anses särskilt motiverat kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska är likaså ett krav.
Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att utföra arbetsuppgifterna på ett framgångsrikt sätt. Den sökande ska ha förmåga att utveckla utbildningen och forskningen inom det egna ämnesområdet samt ha god förmåga att samarbeta med kollegor. Den sökande måste därför ha egenskaper som utvecklad kommunikationsförmåga, flexibilitet och ansvarstagande.
Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.
Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Den som anställs förväntas ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till institutionen i Uppsala. Tillträde 2026-08-15 eller efter överenskommelse.
För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.
Välkommen med din ansökan senast den 2026-02-27
Are you considering moving to Sweden to work at Uppsala University? Find out more about what it 's like to work and live in Sweden.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
