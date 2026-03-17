Universitetslektor i modevetenskap
2026-03-17
Institutionen för mediestudier är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten, med ca 70 anställda och 885 helårsstudenter.
Institutionen består av fyra huvudområden: medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, filmvetenskap och modevetenskap. Samtliga huvudområden erbjuder utbildningar upp till forskarnivå.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutionen-for-mediestudier
Ämne
Modevetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om att kommunicera uttryck och förstå samhällsprocesser. Detta lär sig studenterna genom att läsa om modets historia och modets påverkan av bland annat kultur, miljö, medier och ekonomi.
Utbildning i modevetenskap på grund- och avancerad nivå fokuserar på modehistoria ur ett internationellt perspektiv, modets centrala begrepp och betydelser samt dess roll i samhällsutvecklingen ur ett historiskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt perspektiv.Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning på grund- och avancerad nivå inom ämnet modevetenskap.
Undervisning på grundnivå kommer att ske i en kurs som behandlar modeindustrins utveckling, dess kulturproducerande fält och symbolproduktion såväl som modets sociala och kulturella betydelser och modefältens uppbyggnad. Undervisning på avancerad nivå kommer ske i en kurs som behandlar den historiska bakgrunden och utvecklingen av den globala modeindustrin med betoning på förhållandet mellan produktion, distribution och konsumtion av mode och modevaror. Båda kurserna har en samhällsvetenskaplig karaktär i sina förväntade studieresultat och inom undervisningens fokus.
Handledning av examensarbeten inom modevetenskap kan också ingå i de planerade arbetsuppgifterna.
Undervisningen sker både på svenska och engelska.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ett område som är av betydelse med hänsyn till anställningens arbetsuppgifter.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
God kunskap i det svenska språket är ett krav för anställningen.
Bedömningsgrunder
Meriterande vid tillsättningen är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom de områden som är av betydelse för de planerade arbetsuppgifterna.
I bedömningen av sökande kommer stor vikt att läggas vid pedagogisk skicklighet. Här krävs dokumentation av tidigare undervisningserfarenhet. Genomgångna kurser i högskolepedagogik är meriterande. Viktigt är också att ha förmåga till gott samarbete med kollegor. Även uppvisad administrativ skicklighet, t.ex. genom utvecklande av nya kurser och/eller kursansvar, kommer att räknas den sökande till godo. Undervisning, samarbetsförmåga och pedagogisk skicklighet styrks genom intyg från tidigare studierektor eller motsvarande.
För bedömningen av vetenskaplig skicklighet krävs att den sökande med sin ansökan skickar en skriftlig redogörelse på 1 sida för sin forskningsprofil och verksamhet som forskare.
Stockholms universitet kommer vid dessa rekryteringar främst att beakta den sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra de aktuella arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad under en period om 5 månader, med start 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av administrativ studierektor Jimmy Pettersson, mailto:jimmy.pettersson@ims.su.se
.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Charlotte Olofsson, mailto:charlotte.olofsson@ims.su.se
. Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0942-26". Omfattning
Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062)
Institutionen för mediestudier
9801122