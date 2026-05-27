Vi söker en Finsktalande Planeringsexpert
Eterni Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-05-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en inspirerande miljö med fokus på kundservice, försäljning och smarta förvaringslösningar? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-05-27Arbetsuppgifter
I rollen som Planeringsexpert är dina huvuduppgifter att genomföra planeringsmöten samt driva försäljning av förvaringslösningar och skjutdörrar från Elfa. Du möter kunder både digitalt och på plats i Studio Elfa Stockholm. Du arbetar i en inspirerande miljö och i ett team av planeringsexperter och studiovärdar, som tillsammans ska erbjuda kunder en hög nivå av kundservice och skapa smarta förvaringslösningar.
Du kommer främst att:
Genomföra och följa upp planeringsmöten
Driva försäljning av förvaringslösningar och skjutdörrar från Elfa
Hantera kunders frågor om ordrar, leveranser, beställningar och betalning
Hjälpa besökande kunder och hantera betalningar i studion
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att trivas i rollen ser vi att du har ett genuint intresse för inredning och smarta förvaringslösningar. Du är serviceinriktad, strukturerad och har ett affärsmässigt förhållningssätt.
Du arbetar lösningsorienterat, har god analytisk förmåga och trivs både självständigt och i team. Du är en positiv ambassadör för varumärket och strävar alltid efter att ge kunden bästa möjliga upplevelse.
Viktigt för tjänsten:
Erfarenhet från administration och kundservice, gärna från en liknande roll
God analytisk förmåga och lösningsorienterad
Erfarenhet från försäljning
God dator- och systemvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i finska
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Planeringsexpert är ett konsultuppdrag och du blir anställd av Eterni Sweden AB.
Studions öppettider är:
Måndag-fredag: 10.00-18.00
Lördag: 09.30-16.30
Dina arbetstider kommer i huvudsak att följa dessa tider. Tjänsten är på deltid och motsvarar cirka 50 %.
ÖVRIGT
Sök tjänsten genom att klicka på "Sök jobbett". Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Elfa Sverige AB - Stockholm Kontakt
Göran Göggezer goran.goggezer@eterni.se Jobbnummer
9931988