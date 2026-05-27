Hovmästare tillsvidaretjänst Heltid
2026-05-27
Välkommen till Båstad på den fantastiska Bjärehalvön. Här väntar milslånga sandstränder, salta bad, tennis, padel, golf, båtliv, nöjen och evenemang. Vi behöver stärka vårt team och söker hovmästare till Restaurang Riviera.
På Restaurang Riviera är det liv och rörelse från morgon till kväll. Baren är centralt placerad i hotellets hjärta, den stora loungen är ett favorit ställe både för hotellets konferensgäster och semestrande barnfamiljer. Här förvandlas närodlade Bjäreråvaror till exklusiva smakupplevelser för de stora och älsklingsrätter för de små.
Vi söker dig som:
har minst 3 års erfarenhet inom yrket
kan erbjuda goda referenser
har en stark känsla för kvalitet och värdskap
kan arbeta självständigt och i team för att nå egna och företagets mål
är en social, glad, energigivande och öppen person
trivs med ett högt tempo men utstrålar en känsla av lugn till våra gäster
har fyllt 20 år
Vi erbjuder dig:
ett arbete på ett vackert hotell nära havet
erfarna ledare och kollektivavtal.
möjlighet till utveckling inom koncernen
generösa förmåner på våra anläggningar
ett härligt gäng som tycker om att gå till arbetet, samarbete och kommunikation är viktigt.
Om anställningen:
Arbetstider: Varierande
Tjänstens omfattning: Heltid 100%, tillsvidaretjänst, provanställning 6 månader
Lön: Enligt överenskommelse, kollektivavtal finns
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag.
Urval och intervjuer sker löpande.
Hotel Riviera Strand är familjernas favorithotell, beläget direkt invid stranden i sommarparadiset Båstad. Här är det badliv och full aktivitet både inomhus och utomhus, från morgon till kväll. Hotellet har 144 lägenhetssviter, 11 konferenslokaler och en restaurang med plats för drygt 300 gäster. Hotel Riviera Strand är en del av GRAM Group tillsammans med Hotel Skansen, Torekov Hotell samt restaurangerna Pepe's Bodega, Papas, Mamas Italian och PAVO. Tillsammans utgör vi tre särpräglade hotell och flera restauranger på en enastående destination, Båstad & Bjärehalvön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Riviera Strand AB
(org.nr 556977-5603)
Rivieravägen 33 (visa karta
)
269 39 BÅSTAD Arbetsplats
Hotel Riviera Strand Kontakt
Restaurant Manager
Linda Castello linda.castello@rivierastrand.se 0431-785 11
