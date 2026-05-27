Orädd student till drömroll inom rekrytering
OIO Väst AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-05-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vilka är vi på OIO?
Nu söker vi på OIO i Stockholm två drivna och nyfikna studenter som vill bli en del av vårt rekryteringsteam på deltid. Hos oss får du en unik möjlighet att lära dig rekryteringshantverket från grunden, arbeta nära erfarna kollegor och vara delaktig i hela processen; från search och kandidatkontakt till intervjuer och tester.
Rollen passar dig som triggas av högt uppsatta mål och som tycker om att fira framgångar tillsammans med teamet när vi når dem. Vi tror att du är social, orädd och strukturerad. Du tycker om att skapa kontakt med människor, är nyfiken på vad som driver andra och trivs i en miljö där du får ta ansvar, lära dig mycket och bidra med energi i teamet.
Hos oss får du värdefull erfarenhet av rekrytering, affärsförståelse och retorik i kandidat- och kunddialoger. Du blir en del av ett mindre team där varje medarbetare blir sedd, får mycket mandat och har möjlighet att påverka. Här får du chansen att utvecklas i en roll där nyfikenhet, driv och relationer står i centrum.
Vad erbjuder vi?
Utöver möjligheten att vara med och etablera OIO som en självklar karriär- och rekryteringspartner erbjuder vi stora utvecklingsmöjligheter för dig som har ambition, nyfikenhet och vilja att växa.
Hos oss får du arbeta nära erfarna kollegor och ta del av gedigen branschkunskap. Samtidigt får du praktisk erfarenhet av rekrytering, kandidatarbete och kundnära processer. Du kommer att omges av engagerade kollegor, inspirerande kandidater, konsulter och kunder i en miljö där vi hjälps åt, lär av varandra och firar framgångar längs vägen.
Vi vet att du är junior och i början av din karriär. Det enda vi kräver är stort engagemang, nyfikenhet och ansvarstagande. Hos oss får du lära dig rekryteringshantverket från grunden och bygga värdefull erfarenhet vid sidan av studierna; så att du tar med dig både ny kunskap, praktiska verktyg och ett starkare nätverk när du tar examen.
Vi tror starkt på att ha roligt tillsammans och att uppmärksamma de milstolpar vi når i takt med att OIO fortsätter att växa. Vår ambition är att fortsätta bygga teamet framåt; så för rätt person kan rollen på sikt öppna upp för större ansvar och en heltidsroll. Kanske blir du till och med en person med ledande befattning på bolaget i framtiden?
Vad kommer du att göra?
Ditt primära arbete kommer vara att stötta konsultchefer i det dagliga arbetet med rekrytering, nätverkande och personaladministration. Det kan exempelvis handla om selektering av kandidater, annonsskrivning, intervjuer, utskick av tester eller stötta med tidrapportering. Allt eftersom du växer in i rollen kommer du få större ansvar kopplat till nätverkande, search samt karriärsamtal med potentiella kandidater.
Genuint intresse för människor, hög professionalism och flexibilitet är vår nyckel till framgång. Därför är det avgörande att du arbetar med stor ansvarskänsla och en personlig approach i allt du tar dig an. Vi är också en grupp som sätter laget före jaget i allt vi gör; och det är så vi får anledning att fira tillsammans längs med vägen för vår fortsatta etablering och tillväxt.
Vad har du för bakgrund?Läser en relevant utbildning inom exempelvis HR, ekonomi, ledarskap eller försäljning och har minst tre terminer kvar till examen.
Har möjlighet att arbeta extra vid sidan av studierna två dagar i veckan, samt vill arbeta heltid under sommar och jul/nyår när ordinarie personal är borta.
Du har med största sannolikhet erfarenhet inom service eller försäljning, men vi välkomnar även andra erfarenheter eftersom din personlighet är viktigast.
Du talar och skriver flytande på svenska samt är bekväm med engelska i både tal och skrift då detta används frekvent i kontakt med kandidater och kunder.
Det är meriterande om du har erfarenhet från rekryteringsbranschen. Det viktigaste är dock att du genuint brinner för att arbeta med människor, hög kvalitet och rekrytering. En stor del av vår bedömning kommer därför att utgå från dina personliga egenskaper.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är prestigelös, nyfiken och flexibel. OIO befinner sig i en tillväxtfas, vilket innebär att arbetsuppgifterna kan variera och att du får möjlighet att vara med och påverka. Vi tror också att du, precis som vi, vågar testa nya vägar med ambitionen att bli riktigt bra på det vi gör och bygga starka relationer med både kandidater och kunder.
Med höga ambitioner, stort engagemang och ett genuint intresse för människor är vi övertygade om att du inte bara kan bli vår nästa kollega, utan även en nyckelperson på lång sikt.
Övrig information:Startdatum: Augusti 2026
Placering: Skeppsbron 38
Kontaktperson: Linn Strand, linn.strand@oio.se
I det fall vi finner din ansökan intressant kommer vi att följa upp med ett inledande telefonsamtal. Efter avslutat samtal kommer du att få göra ett personlighetstest som ett första steg i rekryteringsprocessen. Varmt välkommen med din ansökan via länken i annonsen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9931985