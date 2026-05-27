Familjebehandlare till skolsocialt team, Danderyds kommun
2026-05-27
Vill du arbeta nära barn och unga och göra verklig skillnad i deras vardag? Hos oss står barn, ungdomar och deras familjer alltid i fokus. Nu söker vi en engagerad familjebehandlare till Danderyds kommuns skolsociala team, en verksamhet där socialt arbete och skola samverkar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och unga att må bra, utvecklas och lyckas i skolan.
Socialförvaltningen befinner sig mitt i en kulturresa där vi tillsammans utvecklar framtidens socialtjänst med fokus på kvalitet, samarbete och invånarnas behov. Vi satsar på kompetensutveckling genom bland annat Yrkesresan och arbetar i moderna lokaler i Mörby centrum.
Familjeavdelningen består av 42 medarbetare och ansvarar för socialtjänstens arbete med barn och unga, med undantag för insatser enligt LSS. Vi arbetar med rättssäker handläggning, tydliga rutiner och tidiga insatser för att ge barn och familjer rätt stöd i rätt tid.
Arbetsuppgifter
Som familjebehandlare i det skolsociala teamet har du ett tydligt uppdrag att tillsammans med barn, ungdomar och deras familjer stärka deras livssituation, med skolgången som en central arena.
Du arbetar nära elevernas vardag i tät samverkan med skolan. Genom det skolsociala teamet skapas en viktig länk mellan socialtjänst och skola, där tidiga, förebyggande och samordnade insatser står i fokus. Arbetet utgår från barnets bästa och präglas av ett helhetsperspektiv där individ, familj och skolmiljö samspelar.
I rollen kommer du bland annat att:
• Arbeta i nära samverkan med skolan
• Ha fokus på barn, ungdomar och deras familjer, samt erbjuda stöd, motivation och förändringsarbete
• Stärka skolnärvaron och förebygga problematisk skolfrånvaro
• Genomföra individuella samtal och familjeinriktade insatser
• Samverka nära med skola, elevhälsa och andra relevanta aktörer
• Vara en aktiv del i det skolsociala teamets gemensamma arbete och utveckling
• Bidra till att skapa hållbara lösningar för elever i behov av stöd
• Dokumentera enligt gällande lagstiftning och riktlinjerKvalifikationer
Vi söker dig som med:
• Socionomexamen
• Erfarenhet av socialt arbete med barn, unga och familjer
• God kunskap om barns utveckling, risk- och skyddsfaktorer
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av familjebehandling eller förändringsarbete
• Erfarenhet av arbete med skolfrånvaro
• Erfarenhet av samverkan mellan socialtjänst och skola
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för barn och ungas livsvillkor och en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du trivs med att arbeta i nära samverkan och ser värdet av ett gott samarbete med skolan. Du är strukturerad och har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vidare är du flexibel, lyhörd och lösningsfokuserad i ditt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vill du vara med och göra Sveriges bästa kommun ännu bättre? Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Besök gärna https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
för att ta del av mer information om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Där hittar du också information om bland annat våra förmåner och vår rekryteringsprocess.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Utbildningsbevis/intyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328440".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds kommun
Djursholms slott
182 11 DANDERYD Arbetsplats
Danderyds kommun, Familjeavdelningen Kontakt
Gruppchef
Anna Edin anna.edin@danderyd.se +46 8 50132135
