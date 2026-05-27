Orderadministratör till MR Sörmland, placering Nyköping
Vill du ta en viktig roll där struktur, ansvar och service är avgörande för att verksamheten ska fungera varje dag?
Nu söker vi på Maskinring Sörmland en orderadministratör som vill bli en långsiktig del av vårt team. Vi söker dig som trivs med administration, gillar att arbeta i system och tycker om att stötta arbetsledare och kollegor i det dagliga arbetet.
Det här är en roll för dig som är självgående, noggrann och trygg i att ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du behöver kunna arbeta strukturerat även när tempot varierar och flera saker händer samtidigt.
Hos oss arbetar vi nära medlemsföretag och utförare ute i verksamheten. Därför är det viktigt att du förstår hur vardagen fungerar i en organisation, där planering ibland förändras längs vägen och där uppföljning och tydlig kommunikation är en naturlig del av arbetet.
Om rollen
Som orderadministratör arbetar du med att skapa och hantera projekt och orderunderlag i vårt affärssystem NEXT. Du har en central administrativ roll och samarbetar dagligen med områdeschefer, arbetsledare och våra utförare.
Du blir en del av vårt administrativa team på fyra medarbetare. Ni stöttar varandra och hjälps åt under arbetstoppar, allt samordnas av en ansvarig teamledare.
Rollen passar dig som tycker om att:
• arbeta strukturerat och hålla ordning
• arbeta i affärssystem och administrativa flöden
• ta eget ansvar och driva uppgifter framåt
• ge service och stötta verksamheten
• ha många kontaktytor och samarbeta med olika funktioner Publiceringsdatum2026-05-27Dina arbetsuppgifter
• Löpande orderhantering i NEXT
• Registrering av projekt- och faktureringsuppgifter
• Hantering av ROT- och RUT-avdrag
• Underhåll av leverantörsregister och avtal i Lime
• Medlemssupport via mejl och telefon
• Framtagning av mallar och instruktioner
• Deltagande vid uppstartsmöten
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av administration, orderhantering eller ekonomiadministration
• Är van att arbeta i affärs- eller ordersystem
• Har god systemvana och lätt för att lära dig nya arbetssätt
• Är självgående och trygg i att ta eget ansvar
• Är strukturerad, noggrann och tydlig i din kommunikation
• Trivs i en roll där dagarna ibland förändras och där uppföljning är en viktig del av arbetet
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet från entreprenadverksamhet eller entreprenörsdrivna företag
• Har arbetat i NEXT eller Lime
• Bor i eller har god lokalkännedom om Nyköping med omnejd Om tjänsten
• Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
• Din placering är på vårt kontor i Nyköping, arbete på vårt kontor i Katrineholm kan förekomma.
• Tjänsten är inte en hybrid- eller distansroll
• Kontorstider
• Enstaka resor inom Sörmland kan förekomma
• Lön enligt överenskommelse
Om MR Sörmland
MR Sörmland är en ekonomisk förening med över 330 medlemsföretag. Vi erbjuder tjänster inom bland annat fastighetsskötsel, grönytor, trädgård, vägunderhåll och anläggningsarbeten. Våra kunder är främst kommuner, större fastighetsägare och statliga verksamheter.Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan skickas till: sofie.andersson@mrsormland.se
, med rubrik Orderadministratör Nyköping
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Maila din ansökan till sofie.andersson@mrsormland.se
E-post: sofie.andersson@mrsormland.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Orderadministratör Nyköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maskinring Sörmland Ekonomisk Fören Körkort
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maskinring Sörmland Ek Fören
Medlem- och kommunikationsansvarig
Sofie Andersson sofie.andersson@mrsormland.se 0768997925 Jobbnummer
