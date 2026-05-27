Löne- och ekonomiadministratör | Farsta
Har du en bakgrund inom lön och ekonomi? Vill du arbeta i en varierad roll med nära samarbete, där du får kombinera struktur, ansvar och utveckling? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! Läs vidare och ansök redan idag.
I rollen som löne- och ekonomiadministratör hos Farsta församling får du en betydelsefull tjänst där du arbetar brett med både löne- och ekonomiadministration. Ekonomigruppen består av kanslichef, ekonomiansvarig, löne- och ekonomiadministratör samt ekonomiassistent. Tjänsten är placerad vid Söderledskyrkan i Farsta församling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för hela löneprocessen och stödja chefer och medarbetare i lönefrågor
Arbeta med löpande bokföring, fakturahantering och avstämningar
Hantera kontanter, kollekter och Swish samt ta fram rapporter och beslutsunderlag
Ge administrativt stöd till kansli, ekonomi och HR
Församlingen kommer att byta löne- och ekonomisystem under 2027, och du blir delaktig i arbetet redan hösten 2026. Tjänsten kommer därefter successivt att få större fokus på ekonomi, då delar av lönehanteringen tas över av en servicebyrå.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom lön och ekonomi
Flera års erfarenhet av löne- och ekonomiadministration
God systemvana och mycket goda kunskaper i Excel
Förståelse för ekonomiska flöden och redovisningsprinciper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad. Du är självgående, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta nära andra. Du tar gärna initiativ och har ett utvecklande förhållningssätt till processer och arbetssätt.
Farsta församling erbjuder dig:
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt, särskilt vid kommande systembyte
Ett engagerat, positivt och stöttande arbetslag
Goda kommunikationer, friskvård och hälsoundersökningar
Låter detta intressant? Då vill vi gärna höra mer om dig - ansök redan idag! Farsta församling samarbetar med rekryteringsföretaget Jobway i denna process. Vi behandlar ansökningar löpande och din ansökan kommer att hanteras konfidentiellt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Celina Sundberg via e-post: celina.sundberg@jobway.se
eller telefon: 070-394 38 32
Om Farsta församlingFarsta församling är en del av Svenska kyrkan och verkar i ett område söder om Söder med cirka 62 000 invånare. Församlingen erbjuder mötesplatser och verksamheter för alla åldrar i tre distrikt samt ett centralt kansli och en stark diakonal närvaro. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Lingvägen 149 (visa karta
)
123 61 FARSTA Arbetsplats
Svenska Kyrkan Kontakt
Rekryteringskonsult
Celina Sundberg celina.sundberg@jobway.se +46703943832 Jobbnummer
9931984