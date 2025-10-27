Universitetslektor i matematisk statistik
Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig matematisk statistik, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig planering och landskapsstudier. Institutionen har ansvar för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell inventering av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Institutionen ansvarar för undervisning i matematisk statistik på fakultetens utbildningsprogram och har även forskarkurser i statistik för doktorander. Institutionen är aktiv inom Centrum för Statistik (Statistics@SLU), ett fakultetsövergripande center som erbjuder statistisk konsultation för forskare och forskarstuderande vid SLU.
Läs mer om institutionen här: https://www.slu.se/srh.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/.
Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen är skoglig matematisk statistik.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Forskningen ska omfatta både grundläggande och tillämpade frågeställningar relevanta för ämnet. Den ska innefatta metodutveckling inom matematisk statistik och anpassning av existerande statistiska metoder och analysverktyg för skogliga tillämpningar och frågeställningar som kan bidra till ny kunskap inom skogliga och andra vetenskaper. Forskningen ska ske i växelverkan mellan statistikämnet och ämnesområden inom skogsvetenskap.
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen:
• verka i enlighet med SLU:s vision, mål och värdegrund
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• utveckla och leda internationellt framstående forskning
• publicera vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter med referentgranskning
• söka externa forskningsmedel på nationell och internationell nivå
• handleda doktorander och vara mentor för postdoktorer
• utveckla, leda och delta i undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå
• samarbeta med forskare inom institution, fakultet och övriga delar av SLU, samt nationellt och internationellt
• samverka och vidareutveckla nätverk med det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt
• kommunicera forskningsresultat
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• arbeta med statistisk konsultation såväl inom institutionen som för övriga institutioner vid fakulteten och SLU
• arbeta med att utveckla statistiska metoder inom inventering och miljöövervakning
Placeringsorten är Umeå, men undervisning kan förekomma vid SLU:s övriga campus.
Behörighet
Den sökande ska möta följande behörighetskrav:
• ha avlagt doktorsexamen inom statistik eller matematisk statistik
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig
• ha goda kunskaper i svenska och engelska
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet
• framtida visioner för forskning inom ämnet
• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning inom ämnet
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• förmåga att handleda och examinera doktorander samt vara mentor för postdoktorer
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmåga att:
• planera, genomföra och utvärdera egen undervisning på alla nivåer
• handleda och examinera studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå
• förmedla och implementera sin pedagogiska vision
• integrera aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
Vidare beaktas:
• förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samarbetsförmåga
• förmåga att samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• förmåga att kommunicera forskningsresultat och utvecklingsarbete
• förmåga att utveckla statistiska metoder för inventering och miljöövervakning
Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Sista ansökningsdatum:
2026-01-14
Placering/ort:
Umeå
Omfattning:
100%
Anställningsform:
TillsvidareTillträde
Enligt överenskommelseSå ansöker du
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.
Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Forskningssekreterare
