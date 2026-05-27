Universitetslektor i endodonti
2026-05-27
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Institutionen för odontologi bedriver utbildning av tandläkare, tandhygienister och tandtekniker på grund och avancerad nivå, samt kompletterande utbildning av tandläkare med utländsk examen.
Vid institutionen bedrivs även forskning och forskarutbildning inom odontologisk vetenskap samt efterutbildningsaktiviteter.
Avdelningen för endodonti bedriver forskning inom endodonti med inriktning mot framför allt rotbehandlingar och frågeställningar kring den rotfyllda tanden.
Ämne
Endodonti
Ämnesbeskrivning
Endodonti är det särskilda och specifika odontologiska ämne som omfattar tandpulpans anatomi, histologi och fysiologi samt de sjukdomar som har sitt ursprung i tandpulpan. Klinisk endodonti inbegriper, prevention, diagnostik och terapi av inflammations- och infektionstillstånd i pulpan och de periradikulära vävnaderna.
Arbetsuppgifter
Vid institutionen är en universitetslektors arbetsuppgifter främst undervisning på grund- och avancerad nivå där den sökandes yrkeserfarenhet ska tillämpas i relevanta undervisningssituationer liksom forskning och forskningshandledning inom ämnesområdet.
Undervisningen sker på svenska.
Även handledning av examensarbeten ingår liksom undervisning vid fortbildning.
Administrativa uppgifter gällande kursgivning, framtagning av studieplaner och kursplanering ingår.
I arbetsuppgifterna ingår också att aktivt söka finansiering till egen forskning.
Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen inom vad som av arbetsgivaren bedöms vara ett relevant ämnesområde för aktuell rekrytering samt visad pedagogisk skicklighet.
Tandläkarlegitimation samt specialistkompetens inom ämnesområdet för anställningen med dokumenterad klinisk erfarenhet krävs.
Svenska i tal och skrift är ett krav för anställningen.
Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning.
Vid tillsättningen kommer i första hand pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att bedömas. Dessa viktas lika. I andra hand kommer klinisk skicklighet liksom administrativ förmåga att bedömas som båda viktas lika.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att läggas på dokumenterad skicklighet och självständighet i form av erfarenhet av undervisning inom endodonti på grund- och avancerad nivå liksom handledning av examensarbeten. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Genomgången högskolepedagogisk utbildning är meriterande.
Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid förmågan att bedriva forskning inom endodonti och för ämnet relevanta samverkansområden. Den sökande ska ha visat skicklighet i att initiera, planera, leda och utveckla forskning.
Vid bedömningen av den kliniska skickligheten kommer särskild vikt tillmätas dokumenterad erfarenhet av kliniskt arbete inom specialiteten endodonti.
Klinisk kompetens som kan tillämpas i undervisningssituationer är särskilt meriterande.
Administrativ skicklighet bedöms utifrån erfarenhet av och förmåga till kursadministration.
Vid tillsättning kommer även vikt att läggas på förmåga till kollegialt samarbete, samverkan internt likväl som externt och ledningsförmåga.
Anställning
Tillsvidareanställning, med omfattning heltid (100%). Placering vid Institutionen för odontologi. Tillträde enligt överenskommelse.
Övriga upplysningar
Saknar den sökande formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas den sökande att senast inom ett år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Prövningen av sådana högskolepedagogiska meriter ska ske i särskild ordning i enlighet med beslut av rektor.
Internationellt rekryterad personal erbjuds upphandlat relocationpaket samt upphandlad tjänst skattemöte/Global Mobility.
Kontaktuppgifter för anställningen
Prefekt, professor Peter Lingström,
tfn 0706585754,peter.lingstrom@odontologi.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: https://gunet.sharepoint.com/:b:/s/sy-grp-hrsa-kansli---medarbetarportalen/Ec7_uMyuOIxBv-Quk-6KYIMBxEU1MU54nr5PCuC_7TdO8Q?e=CMjjcm
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av kandidater görs på basis av de kvalifikationer som registrerats i ansökan. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas (på svenska eller engelska) :
Doktorsexamensbevis
Bevis tandläkarlegitimation
Bevis specialistkompetens i endodonti
Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
Forskningsplan
Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer
Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2026/471 och skickas till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg
Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-06-17
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
