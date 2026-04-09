Universitetslektor i ekonomisk historia
Detta är en förkortad annons. För fullständig annons: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:921972/
Lunds universitet utlyser en till två tillsvidareanställningar som universitetslektor i ekonomisk historia. Anställningen är på heltid och placerad vid Ekonomisk-historiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Ämne
Ekonomisk historiaPubliceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Anställningen omfattar undervisning och handledning på kandidat-, master- och forskarnivå, egen forskning, samverkan samt viss administration. Samtliga lärare förväntas aktivt söka extern forskningsfinansiering och bidra till utvecklingen av institutionens forskningsmiljö. På samma sätt förväntas alla lärare delta i kursutveckling och pedagogisk utveckling vid institutionen samt inom dess kurser och program. Därutöver uppmuntras lärare att engagera sig i samverkan med det omgivande samhället. Den sökande förväntas ha en positiv inställning till ledarskaps- och administrativa uppdrag, såsom studierektor eller studierektor för grundutbildningen eller forskarutbildningen.
Under de första två åren omfattar anställningen minst 40 % undervisning, om inte institutionens personalsituation medger annat. Fördelningen av arbetsuppgifter mellan undervisning, forskning, kompetensutveckling och institutionsgemensamma uppgifter fastställs utifrån institutionens behov och kan komma att justeras över tid. Om universitetslektorn erhåller extern forskningsfinansiering kan arbetsfördelningen ändras, även om en eventuell minskning av undervisningen är beroende av institutionens undervisningsbehov.
Behörighetskrav och kvalifikationskrav
För behörighet för anställning som universitetslektor ska den sökande:
ha avlagt doktorsexamen
ha visat pedagogisk skicklighet
samt, i enlighet med Lunds universitets anställningsordning, ha genomgått minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.
För att vara kvalificerad för anställningen ska den sökande ha doktorsexamen i ekonomisk historia eller i närliggande ämnen. Den sökande ska ha omfattande undervisningserfarenhet och betydande vetenskapliga meriter inom ekonomisk historia.
Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska är ett krav. Sökande som inte har svenska som modersmål förväntas inom fyra år från anställningens början ha tillägnat sig tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna utföra administrativa uppgifter och undervisningsuppgifter.
Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna för anställning som universitetslektor är graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet till anställningen (högskoleförordningen, 4 kap. 4 §).
Vid Lunds universitet ska följande utgöra bedömningsgrunder för anställning som universitetslektor:
god nationell och internationell ställning som forskare - kravet på internationell erfarenhet ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och traditioner;
god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att
bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk
verksamhet på olika nivåer och med varierande
undervisningsmetoder;
god förmåga att handleda doktorander fram till doktorsexamen;
god förmåga att samverka med det omgivande samhället och kommunicera sin verksamhet;
god generell förmåga att leda och utveckla verksamhet.Så ansöker du
Skicka in din ansökan genom att klicka på knappen "Sök jobbet" i det övre högra hörnet av platsannonsen.
LUSEM använder en merithandlingsportfölj för att dokumentera och presentera kvalifikationer. Vänligen skicka in din ansökan i tre separata PDF-filer enligt mall och instruktioner.
Du hittar mall och instruktioner här:
Instruktioner för sökande: https://www.lusem.lu.se/sites/lusem.lu.se/files/2024-02/instructions-to-applicants-for-emlpoyment-as-professor-and-senior-lecturer-at-LUSEM.pdf
Mall för merithandlingsportfölj (Word). Om länken inte fungerar, prova en annan webbläsare. https://lusem.prodwebb8.lu.se/sites/lusem.lu.se/files/2024-02/template-a-g-qualification-portfolio-lusem.docx
Hör gärna av dig om du har några frågor kring hur ansökan ska utformas.
Ansökan ska vara skriven på engelska.Övrig information
Provanställning kan bli aktuellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
https://www.lu.se/vacancies
Box 7083 (visa karta
)
220 07 LUND Arbetsplats
Lund Kontakt
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet kansli@saco-s.lu.se 046-2220000
9844812