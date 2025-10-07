Universitetsadjunkt i estetiska uttrycksformer - teaterdidaktik
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Konstnärliga fakulteten består av institutionerna HDK-Valand - Högskolan för konst och design och Högskolan för scen och musik. Som samlad fakultet för konst och lärande är vi en oberoende, visionär och kritisk kraft i det nödvändiga arbetet med att skapa ett mer hållbart och öppet samhälle.
Nu söker Högskolan för scen och musik en universitetsadjunkt i estetiska uttrycksformer med inriktning mot didaktik - teaterdidaktik. Du blir en del av den pedagogiska enheten.
Mer om Högskolan för scen och musik: www.gu.se/scen-musikPubliceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Undervisningen bedrivs främst inom Högskolan för scen och musiks uppdrag i ämneslärarutbildningen med inriktning teater. Enheten samlar lärare som samverkar i kurser inom olika estetiska formspråk såsom teater, dans, rörelse/rytmik, drama och musik där strävan är att skapa en komplett miljö med undervisning och forskning i en utvecklande gemensam verksamhet. Arbetsuppgifterna innefattar i första hand undervisning i teater- och föreställningsanalys, bearbetning av manus, dramatiskt skrivande utifrån olika genrer, teaterhistoria, regi, improvisationsteater, undervisning om gymnasieskolans styrdokument samt bedömning och betyg i teaterkurser. Ett teaterdidaktiskt perspektiv grundat i aktuell forskning genomsyrar undervisningen. Uppdrag som kursledare och programansvarig på institutionen kan ingå. Uppdrag i kurser riktade mot kulturskolan, teater, kan ingå.
Undervisningen sker på svenska.
För att läsa annonsen i sin helhet och för att kunna skicka in en ansökan - gå in på nedan länk: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
