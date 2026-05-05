Ungdomspedagog
2026-05-05
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vi har höga ambitioner när det gäller att ständigt höja vår gemensamma kompetens genom processhandledning, utbildningar och tillgång till länsgemensamma kompetensutvecklingsprogram. Vi jobbar också aktivt med uppföljning av arbetsbelastningen för att skapa en god arbetsmiljö. Möjlighet till distansarbete finns om verksamheten tillåter. Utöver det erbjuder vi förskottssemester och möjlighet att växla in din semesterersättning mot extra lediga dagar, friskvårdsbidrag och tjänstepension.
Du som ungdomspedagog arbetar på uppdrag av socialsekreterare genom biståndsbedömda insatser. Du ser till att ditt arbete framskrider enligt genomförandeplan som du upprättat tillsammans med ungdomen, utifrån den beviljade insatsen. Insatser riktar sig till ungdomar i åldern 13 till 20 år.
Din arbetsdag kan innehålla stödjande insatser till ungdomar och genom praktiskt, pedagogiskt och metodiskt arbete få till en fungerande livssituation och ett mer självständigt liv för dem. Det innebär bland annat att vägleda och stötta ungdomen genom samtal kopplat till vardagsaktiviteter.
Du som ungdomspedagog arbetar inom fältverksamheten där du möter ungdomar och deras föräldrar eller andra viktiga vuxna, både på platser med vuxennärvaro som skolor och fritidsgårdar, och där vuxna saknas, som på gator och torg. Du arbetar uppsökande, bygger relationer och förebygger risker som kriminalitet, beroende, mobbning och psykisk ohälsa.
Som ungdomspedagog behöver du kunna jobba självständigt, ta eget ansvar, vara flexibel i arbete och tanke samt ha en förmåga till samarbete. Vidare behöver du vara öppen och tillmötesgående med en positiv attityd. Arbetet har varierande arbetstider och kan vara förlagt kvällstid och även helger.
Beskrivning av vad vi erbjuder
-närhet till ledningen
-kollegial handledning
-kompetensutveckling efter behov
-systematiskt kvalitetsarbete som du och dina kollegor deltar i
-friskvårdsbidrag
-möjlighet till semesterväxlingKvalifikationer
Vi söker dig som har socialpedagogiskt utbildning eller motsvarande på lägst eftergymnasial nivå.
Socionom, beteendevetare, behandlingspedagog eller annan likvärdig högskoleutbildning samt systemteoretisk utbildning är meriterande.
Du har erfarenhet av socialt behandlingsarbete så som beroende- och/eller beteendeproblematik och individuellt förändringsarbete.
Du ska vara väl förtrogen med de handläggningskrav och den lagstiftning som styr verksamheten, samt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Du är van att använda datorn som ett arbetsredskap för journalskrivning med mera. Att kunna föra social dokumentation på ett rättssäkert sätt är ett krav. För jobbet krävs även att du har B-körkort.
Arbetet innebär många kontakter, därför är det viktigt att du har förmåga att vårda och bygga goda relationer. Kommunikativa färdigheter, samarbetsförmåga och gott bemötande är viktigt. För att vara framgångsrik i arbetet ska du vara trygg i din yrkesroll och kunna möta alla slags människor i behov av stöd. Du tar ansvar för dina uppgifter och ser till att arbetet följer uppgjord planering. Du måste också kunna ta hand om dig själv eftersom du är verktyget som utför arbetet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret krävs vid anställning.
Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig använda vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan, märkt med referensnummer till:
