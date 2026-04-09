Ungdomskoordinator
MiM Kunskapscentrum / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Göteborg
2026-04-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MiM Kunskapscentrum i Göteborg
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med att stärka ungas delaktighet, trygghet och framtidstro genom meningsfulla aktiviteter och relationsskapande arbete?
Då söker vi dig som vill vara med och göra skillnad i Uddevalla tillsammans med oss på MiM Kunskapscentrum.
Som ungdomskoordinator ansvarar du för att planera, samordna och utveckla verksamheten för unga i Uddevalla. Du arbetar nära målgruppen och bidrar till att skapa en trygg och inkluderande miljö där unga kan utvecklas, ta ansvar och känna delaktighet.
Du kommer att b la arbeta med två centrala initiativ:
Future Fridays (finansierat av Uddevalla kommun)
Återkommande verksamhet där unga (15-26 år) deltar i aktiviteter som stärker gemenskap, ledarskap, studiemotivation och personlig utveckling.
Jag äger staden (finansierat av Svenska Postkodstiftelsen)
Ett projekt som syftar till att motverka rasism, stärka demokratiska värderingar och öka ungas inflytande genom dialog, utbildning och gemensamma aktiviteter.
Du arbetar främst med unga i stadsdelarna Tureborg, Dalaberg och Hovhult.
Ditt uppdrag omfattar b la
Planering och genomförande av ungdomsverksamhet, särskilt kvällsaktiviteter
Samordning av aktiviteter som främjar trygghet, delaktighet och gemenskap
Stöd till unga i deras personliga utveckling och engagemang
Relationsskapande arbete med ungdomar och deras nätverk
Samverkan med skolor, föreningar, socialtjänst och kommunen
Stöd till och handledning av ungdomsledare och volontärer
Bidra till en trygg och inkluderande verksamhet för unga
Arbetsort: Uddevalla Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: yllka.sheqiri@mimkunskapscentrum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mim Kunskapscentrum
, http://www.mimkunskapscentrum.se
Mellangatan 1 (visa karta
)
413 01 GÖTEBORG Jobbnummer
9846038