Ungdomsjobb - Mora Kommun - Administratörsjobb i Mora

Prenumerera på nya jobb hos Mora Kommun

Mora Kommun / Administratörsjobb / Mora2021-06-29Ansök idag. Kollegor imorgon.Är du nyfiken på Sveriges viktigaste jobb? Nu har du som har tagit studenten i år, under förra året eller som har kommunlat aktivitetsstöd chansen att under en period i höst arbeta i någon av våra verksamheter.Vi är glada att under 2021 ha möjligheten att erbjuda flera ungdommar en kortare anställning med hjälp av ett statsbidrag från regeringen.I Mora kommun finns det många olika intressanta och givande jobb inom förskola, fritidshem administration, fastighetsförvaltning samt vård och omsorg. Vilket område skulle passa dig?Förskola/fritidshemSom medarbetare på en förskola eller ett fritidshem är det viktigt att visa engagemang, vara aktiv och närvarande i barnens lek, samt att vara ett stöd för barnen vid rutinsituationer som till exempel påklädning och matsituationer. Vi ser gärna att du som söker har läst barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet eller liknande samt har ett stort intresse för barn.AdministrationArbetsuppgifter inom det administrativa området. Enklare administrativa uppgifter som sortering av ärenden och handlingar, städning av förrådsutrymmen med mera. Arbetsuppgifterna kan bli aktuella att utföra hos dokumentcontroller och kommunsekreterare såväl som i arkivet under ledning av arkivarie.Kriterier för denna tjänst är ett gott ordningssinne, intresse för samhället/samhällsfrågor samt att tillgodogjord gymnasieutbildning ligger inom fältet samhällsvetenskap, ekonomi eller motsvarande. Anställningen kan utgöra en mycket lämplig grund för den som avser att söka sig vidare till högre utbildning inom det samhällsvetenskapliga området.FastighetsförvaltningKulturenheten söker dig som vill arbeta inom vaktmästeriet, för enklare vaktmästarsysslor inomhus. Vi ser gärna att du som söker har utbildning inom el eller bygg och anläggning på gymnasienivå.Vård och omsorgArbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med till exempel städning och bäddning. Vara ett sällskap till de äldre och gå ut på promenad tillsammans med personal och boende, läsa tidningar/böcker, fika, baka, spela spel samt titta på film med mera. Det kan också innebära att spela boule, ha gymnastik efter de äldres förmåga samt åka på cykelutflykter. Du som söker är glad, positiv och intresserad av människor.Skriv och berätta om varför du önskar arbeta hos oss och varför. Vi ser fram emot din ansökan.Mora kommunMora kommun är alla vi som jobbar här.Det är summan av de vi är och allt vi gör.Varje hemtjänstbesök, skolexamen och utlånad biblioteksbok.Varje skollunch, brandkårsutryckning och nytt bostadsområde.Vi är närheten till naturen och den rena luften.De gamla traditionerna och de nystartade företagen.Vi är vår fantastiska historia men också det som tar oss framåt.Tillsammans gör vi Mora till ett hem.Var med oss när vi växer som människor och kommun.Idag och imorgon.Vi värnar om din integritet, läs mer om Mora kommuns behandling av personuppgifter på vår hemsida.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2021-12-312021-06-29MånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-21Mora kommun5836976