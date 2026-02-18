Ungdomscoach
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Yrkesvägledarjobb / Gnesta Visa alla yrkesvägledarjobb i Gnesta
2026-02-18
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Gnesta
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, anpassad grundskola och elevhälsa. Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, KAA, öppen förskola och kommunens kostenhet. Förvaltningen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
KAA står för det kommunala aktivitetsansvaret. KAAs syfte är att registrera, söka upp och undersöka behov hos ungdomar 16-20 år utan gymnasieexamen. Det kan handla om att man inte påbörjat gymnasiestudier, hoppat av skolan eller inte fullföljt sin skolgång med examen.
KAA Gnestas huvudfokus är att erbjuda och genomföra studier, men vi har även en målsättning mot sysselsättning. För att trivas i rollen behöver du vara bra på att identifiera behov, vara lösningsfokuserad och våga leda ungdomen framåt. Förstå vikten av samverkan på individnivå.
Du kommer motivera, stötta och vägleda i studier. Du kommer erbjuda stöd på plats i ett av våra klassrum. Utöver klassrummet kommer du följa vissa ungdomar digitalt i deras studier och stötta på distans. En annan insats utöver studierna är praktik. Praktikens syften kan variera mellan att få en meningsfull vardag och bryta isolering till att vara en arbetsträning med mål att bli anställningsbar. Allt beror på ungdomens behov och förutsättningar.
Ofta blir vi en stödfunktion i kontakt med andra myndigheter. Här är det viktigt att du kan följa ungdomen i processerna och skapa förutsättningar för insatser genom god samverkan.
Relationellt arbetssätt är grunden i vårt uppdrag.
Vi vet att ungdomar vill ut i sysselsättning, det är vår erfarenhet. Vårt uppdrag är att matcha insatserna mot behoven så att målen för varje ungdom uppnås.
Tillsammans med ungdomen utforskar du möjligheter till studier, praktik eller annan meningsfull sysselsättning. Du tror på varje ungs rätt att få en ny chans och du vet att det börjar med att bli sedd.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du:
Studie-och yrkesvägledare examen eller socionomexamen.
God kännedom om utbildningssystem och arbetsmarknad.
Mycket goda kunskaper i digitala verktyg som Microsoft 365 och läroplattformar som används i undervisning.
Personliga egenskaper vi letar efter:
Du är professionell, trygg, relationsskapande och tydlig i din kommunikation. Du arbetar självständigt och strukturerat, och har förmågan att skapa tillit och motivation hos elever. Du trivs i en samverkande miljö och har lätt att bygga relationer med olika professioner. Du tar initiativ, följer upp och är lösningsfokuserad även i komplexa situationer.
Du är uthållig och har ett genuint engagemang för människor. Vi söker inte den som kan allt men den som är nyfiken och vill växa i rollen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vi söker dig som verkligen vill göra skillnad!
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305678". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta kommun
(org.nr 212000-2965) Arbetsplats
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Linda Malmberg Linda.malmberg@gnesta.se Jobbnummer
9748777