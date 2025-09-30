Ungdomsbehandlare
2025-09-30
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
Nystarten Familjehemsvård AB växer och nu behöver vi förstärka vårt team av ungdomsbehandlare.
Vi söker nu en ungdomsbehandlare som med kombinerande behandlande insatser ska stödja unga i familjehem i sin livssituation.
Till tjänsten söker vi dig som vill:
Arbeta med psykosocialt förändrings- och behandlingsarbete.
Arbeta med barn/ungdom i ett behandlande/stödjande syfte i de sammanhang ungdomen befinner sig.

Kvalifikationer
Du som söker ska ha en högskoleexamen som socionom eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av psykosocialt arbete som ungdomsbehandlare/ familjebehandlare eller familjeterapeut. Vi ser gärna att du har minst tre års erfarenhet av behandlingsarbete och självklart ett brinnande intresse för att jobba med ungdomar i deras sammanhang. Erfarenhet från arbete med kriminella (KSL) etc är bra.
Meriterande:
• Kriminalitet som livsstil
• RePULSE
• Återfallsprevention
• MI (Motivational interviewing)
• HAP (Haschavvänjningsprogrammet)
• ADDIS, ADDIS-ung
• ART (Aggression Replacement Training)
• KBT
Körkort: B-körkort och egen bil fordras.

Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg och relationsskapande. Du har en tro på människans inneboende kraft och förmåga till förändring. Som person har du god samarbetsförmåga med unga, familjer och kollegor. Du har mycket god empatisk förmåga. Du har med stor sannolikhet en annan sysselsättning som studier eller annat arbete.
Då arbetet utgår ifrån ungdomarnas förutsättningar så kan viss arbetstid vara förlagd till kväll, således är det är viktigt att du har möjlighet att vara flexibel beträffande arbetstider och arbetsformer.
För anställning hos oss krävs det fortlöpande godkända utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Information om tjänsten:
Omfattning och arbetstid: Utifrån uppdrag.
Placeringsort: Utifrån uppdrag.
Anställningsform: Behovsanställning med timlön.
Du är välkommen med din ansökan via e-post kontakt@nystarten.nu
(cv och personligt brev) snarast, då urval sker löpande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: kontakt@nystarten.nu

Arbetsgivare
Nystarten familjehemsvård AB (org.nr 559459-8806)
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
