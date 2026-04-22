Undervisningsråd kvalitetsdialoger, Solna
2026-04-22
Har du god erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete inom skolväsendet, är kommunikativ och uppskattar samarbete? Nu söker vi två undervisningsråd för en spännande roll där du stöttar huvudmän i deras arbete med skolutveckling. Var med och bidra till skolans framtid!
Om jobbet
Som undervisningsråd arbetar du i huvudsak att förbereda, genomföra och efterarbeta kvalitetsdialoger med företrädare för skolhuvudmän med fokus på kvalitet, likvärdighet och barns och elevers lärande. Rollen innebär att du i dialog med huvudmän ger stöd i deras arbete utifrån huvudmannens prioriterade frågor samt bidrar med perspektiv utifrån det nationella kvalitetssystemet.
Du arbetar i team i nära samarbete med kollegor på Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). I din tjänst kan du även komma att arbeta med andra uppgifter som till exempel samarbete med andra aktörer samt att planera och medverka i utvecklingsinsatser som kan bli en följd av kvalitetsdialogerna. Du får även möjlighet att på olika sätt bidra till arbetets uppbyggnad och utveckling.
Du har din placeringsort i Solna, men i tjänsten ingår att genomföra dialoger med huvudmän såväl i närområdet som i andra delar av landet. Det innebär att det ingår regelbundna resor med övernattning i tjänsten.
• * * * *
"När du arbetar med kvalitetsdialoger bidrar du till skolans framtid genom att stötta skolhuvudmän i deras utveckling av sin verksamhet."
• Barbara Kowalska Leo, enhetschef
• * * * *
Skolverket och SPSM har genomfört kvalitetsdialoger sedan hösten 2022 från våra regionkontor i Luleå, Härnösand, Solna, Malmö, och sedan 2024 även i Göteborg och Örebro. På våra regionala kontor är vi samlokaliserade med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Totalt på samtliga kontor arbetar 28 undervisningsråd och en administratör.
Skolverkets regionala kontor ska ansvara för att genomföra kvalitetsdialoger i enlighet med regeringsuppdraget insatser för ökad kvalitet och likvärdighet (U2018/02652 (delvis) U2021/03837). Det övergripande syftet med verksamheten är att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet för förskolor och skolor. Kvalitetsdialogerna ska underlätta huvudmännens eget arbete med planering, analys, uppföljning och utveckling av verksamheten och att identifiera utvecklingsområden hos respektive huvudman. Arbetet följs upp kontinuerligt.
Du kan läsa mer om kvalitetsdialoger och kvalitetssystem på vår webbplats.
Du utgår från kontoret i Solna och kan också ha möjlighet att arbeta upp till 50 procent på distans.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss behöver du stå för och leva upp till den statliga värdegrunden och till våra kärnvärden för medarbetarskap: förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Läs mer på www.skolverket.se/jobb
I det här jobbet ska du ha
akademisk examen med inriktning mot pedagogik, statsvetenskap eller beteendevetenskap, alternativt annan inriktning som vi bedömer relevant
flerårig erfarenhet av arbete inom skolväsendet
mycket god aktuell kunskap om och förståelse för styrsystemet och författningarna som rör skolväsendet
flerårig aktuell erfarenhet av skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i förskolans/skolans styrdokument, gärna på huvudmannanivå
mycket god erfarenhet av och kunskaper om att arbeta i dialog och samspel med andra
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande att du har erfarenhet av arbete som chef eller annat ledande uppdrag inom skolväsendet, samt att du har erfarenhet av samarbete med skolhuvudmän och lärosäten om skolutvecklings- och kompetensutvecklingsinsatser. Det är också meriterande att du har erfarenhet av att arbeta med flera olika skolformer. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av att arbeta i olika sorters ägarstrukturer, det vill säga såväl i en politiskt styrd organisation som fristående aktörer inom skolväsendet.
Som person behöver du
vara samarbetsorienterad
vara lyhörd och kommunikativ i ditt sätt för att föra dialoger med andra
ha en god analytisk förmåga
ha en god förmåga att föra arbetet framåt i enlighet med uppsatta mål
ha ett förtroendeingivande förhållningsätt som bygger på sakkompetens, professionellt omdöme, integritet och intresse för andras perspektiv.
Viktigt att veta
Sista ansökningsdag är den 6 maj. Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Tillträde för dessa tjänster är 1 september 2026 och 1 november 2026.
När du registrerar din ansökan får du svara på några frågor i stället för att bifoga ett personligt brev. Läs gärna igenom ansökningsformuläret och förbered dina svar innan du gör ansökan.
Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en bra och likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och komvux. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats www.skolverket.se/jobb.
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Skolverk
(org.nr 202100-4185), http://www.skolverket.se/lediga-jobb
Svetsarvägen 16 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Skolutveckling, Enheten för regional skolutveckling 1 Kontakt
Lee Gleichmann, Saco 08-52733151 Jobbnummer
9868506